¿Con los chilenos? Esta es la formación de Independiente vs. U. de Chile por Copa Sudamericana

Este miércoles continúa la acción de los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025 con un partidazo entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América.

Gran encuentro que tiene a los Azules como favoritos tras el 1-0 conseguido en el duelo de ida y sobre todo tras el mal presente que tiene actualmente el conjunto del “Rojo de Avellaneda” en el ámbito local, donde son últimos del grupo B (15°) con apenas 2 puntos en cinco duelos disputados.

Con ese complejo panorama, el DT de Independiente, Julio Vaccari, buscará tirar toda la carne a la parrilla esta jornada y enfrentar a la U con dos chilenos en el XI; Felipe Loyola y Luciano Cabral, además de un ex Huachipato.

La probable formación de Independiente de Avellaneda:

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

¿Y la U? Probable formación de los universitarios ante Independiente:

La lesión de Israel Poblete obliga a Álvarez a hacer cambios en el XI y si bien Sebastián Rodríguez asoma como su reemplazo, Marcelo Díaz también puede meterse a última hora, lo que sacaría a Javier Altamirano del cuadro titular.

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Marcelo Díaz (Javier Altamirano) y Matías Sepúlveda; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.

Este miércoles los Azules no podrán contar con el lesionado Israel Poblete. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

¿A qué hora juega Independiente vs. Universidad de Chile?

Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se miden por la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 este miércoles 20 de agosto a partir de las 20:30 horas de Chile en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda.

El ganador de la llave entre la Universidad de Chile e Independiente, se medirá en cuartos de final al vencedor de la serie animada por U. Católica de Ecuador y Alianza Lima de Perú (0-2 en la ida).

