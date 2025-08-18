Es tendencia:
¿Va por Disney+? Dónde ver ONLINE a la Universidad de Chile vs. Independiente por Copa Sudamericana 2025

Los Azules enfrentarán a los Diablos Rojos por los octavos de final del torneo CONMEBOL.

Por Franccesca Arnechino

Ya está programado el segundo partido de los Azules contra los Diablos Rojos.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTYa está programado el segundo partido de los Azules contra los Diablos Rojos.

Este fin de semana no fue de los mejores para los hinchas azules, porque Universidad de Chile no pudo contra Audax Italiano y cayó por un contundente 3-1, en el marco de la Fecha 20 de la Liga de Primera.

Pese a la reciente derrota que complica sus opciones en el torneo nacional, los dirigidos por Gustavo Álvarez deben retomar la acción en Copa Sudamericana y enfrentar la vuelta contra Independiente de Avellaneda, en un duelo que será clave por los octavos de final.

Recordemos que en el partido de ida, la U consiguió un triunfo por la cuenta mínima en el Estadio Nacional contra los Diablos Rojos y esta vez deberán viajar a Argentina, para defender su continuidad en el torneo internacional.

¿Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE a U. de Chile vs. Independiente?

Universidad de Chile vs. Independiente de Avellaneda, se enfrentan este miércoles 20 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Libertadores de América, por la vuelta en octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El partido entre Azules y Diablos Rojos, será transmitido de manera ONLINE y EN VIVO únicamente a través del servicio de streamings Disney+ en su plan Premium y Estándar, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Además, podrás verlo por la señal televisiva de ESPN, a través de los siguientes canales según tu cable operador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
