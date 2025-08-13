Universidad de Chile retoma su carrera para seguir en Copa Sudamericana, esta vez enfrentando a Independiente, partido de ida por los octavos de final del torneo CONMEBOL que será clave para que el Romántico Viajero siga en competencia.

Los Azules llegan con la frente en alto, tras una contundente victoria frente a Guaraní de Paraguay en la fase de repechaje, con un marcador de 6-2, antecedentes que los ilusionan con seguir avanzando en la competencia continental.

Pero no solo van por el triunfo, porque hay una contundente cifra que está en juego y podría beneficiar las arcas de los universitarios.

El jugoso premio que motiva a la U en Copa Sudamericana

El conjunto chileno podría ser beneficiado de la competencia internacional, porque para la U, el partido de esta noche frente a Independiente en el Estadio Nacional tiene un premio especial: si logra clasificar a cuartos de final, podría recibir 700 mil dólares, equivalente a unos 640 millones de pesos chilenos.

Monto que favorecería a Azul Azul para mejorar el equipo en el próximo mercado de fichajes o también, podría servir para cubrir algunas deudas del club.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Independiente en Copa Sudamericana?

Universidad de Chile vs. Independiente de Avellaneda, se enfrentan este miércoles 13 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio Nacional, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido de vuelta contra los Diablos Rojos, será el miércoles 20 de agosto, a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Libertadores de América.