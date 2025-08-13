Este miércoles Universidad de Chile retomará su camino en Copa Sudamericana y deberá enfrentar a Independiente de Avellaneda, por los octavos de final del torneo internacional; partido que se realizará en nada menos que en el Estadio Nacional.

Los Azules llegan con la frente en alto, tras una contundente victoria frente a Guaraní de Paraguay en la fase de repechaje, con un marcador de 6-2, antecedentes que los ilusionan con seguir avanzando en la competencia continental.

Bajo este contexto ya está programada la fecha del partido de vuelta contra los Diablos Rojos, te dejamos los detalles a continuación.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Independiente el partido de vuelta?

El partido de vuelta de Universidad de Chile vs. Independiente, será el próximo miércoles 20 de agosto, a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Libertadores de América, Argentina.

¿Qué pasa si U. de Chile gana, empata con Independiente por Copa Sudamericana?

Si gana la U. de Chile

Un triunfo en el duelo de ida no clasifica a la U, pero sí le permitiría a los Azules llegar en ventaja al encuentro revancha por los octavos de final y de cierta manera, con menos “obligación” de ganar en Argentina y solo con la necesidad de mantener la ventaja de goles conseguida en la ida.

Si empata la U. de Chile

Una igualdad de la U ante Independiente no es un mal resultado para los Azules, pero tampoco para Independiente de Avellaneda.

Este resultado obligaría a la Universidad de Chile a buscar la clasificación en Argentina , pero con la calma de que un empate podría permitirles encontrar el paso a cuartos de final mediante la definición a penales.

Si pierde la U. de Chile