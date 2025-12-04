Deportes Iquique se pegó en estas últimas fechas una notable levantada a nivel de resultados. Los Dragones Celestes, que estaban casi condenados al descenso, ganaron tres partidos al hilo y encendieron todo la lucha en la parte bajar para esta última fecha de la Liga de Primera.

Ahora se viene Universidad de Chile como rival, elenco al que tienen que vencer sí o sí y esperar que O’Higgins supere a Everton para sellar su permanencia en la máxima categoría de nuestro fútbol chileno.

Uno que está entusiasmado con esa posibilidad es Steffan Pino, quien a solo un par de días de recibir a los azules en el norte mandó un claro mensaje en esta pelea por no bajar.

“Llegamos a esta instancia con mucha fuerza”

El delantero declaró en charla con el sitio BolaVip Chile que “nos dieron por muertos, pero queríamos pelear. Llegamos a esta instancia con mucha fuerza, porque con la U sabemos que va a estar difícil, pero vamos hacer lo imposible por salvarnos”.

Deportes Iquique sigue vivo a pesar de que hace semanas todos lo veían fijo en la Primera B. | Foto: Photosport.

“Jugar con nuestra gente es una doble motivación. Queremos ganar el partido y sabemos que vamos a tener que esperar resultados. La gente siempre ha estado y estamos agradecidos de ellos y entregar todo lo que nos queda en este último compromiso”, agregó.

Para cerrar, el atacante de 31 años dejó en claro sus ganas de convertir para ayudar a su equipo. “Ojalá se me dé, por el equipo más que todo. Espero poder acompañar a mis compañeros y hacer todo lo posible para poder ganar el sábado”, concluyó.

¿Cuándo jugará Deportes Iquique ante Universidad de Chile?

Dragones Celestes y azules se verán las caras este sábado 6 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones. Este duelo será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera.