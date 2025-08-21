El próximo 14 de septiembre se vivirá la esperada final de la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo el cual se realizará en el Estadio Santa Laura, en ese contexto, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, manifestó su firme rechazó a la decisión de la ANFP y el Gobierno.

El jefe comunal fue categórico en señalar que debido a que es un partido de alto riesgo distintas ciudades se negaron a albergarlo y él se suma a esas negativas solicitando al Gobierno que no autorice la realización de ese encuentro en Independencia.

Agregando que no está dispuesto a exponer a los vecinos de la comuna. “Si no se recibe este partido en distintos lugares es porque sus complejidades son altas. Esta decisión no pasa por nosotros, pero frente a la violencia que se ha visto en los estadios, el Gobierno no tiene capacidad de garantizar que este partido se realice en tranquilidad”.

La negativa del alcalde de Independencia por la Supercopa

Iglesias fue tajante en señalar que su decesión ha sido manifestada mediante oficios y en reuniones técnicas. “Si ocurre algún hecho de violencia en el Santa Laura, los responsables serán la ANFP y el Gobierno”.

En la misma línea, el jefe comunal puntualiza que los alcaldes quedan fuera de este tipo de decisiones. “Jugamos de visita cuando se trata de eventos masivos en nuestras comunas. Ya lo hemos dicho con claridad: el Santa Laura no está capacitado para recibir un partido de esta envergadura”.

“Se trata de una final con público de ambos clubes, en un estadio que no cuenta con condiciones para separar a las barras, en un contexto especialmente complejo”, puntualizó.

La supercopa entre ambos equipos se jugará el próximo 14 de septiembre.

Asimismo, Iglesias señala que desestimó la propuesta de la Delegación Presidencial en donde se propuso realizar un partido con público integrado por escuelas de fútbol o personas mayores de 55 años, señalando que tampoco es una opción viable debido a que eso no impediría posibles conflictos a las afueras del estadio.

“En los alrededores del estadio se concentran las barras, existe solo una salida de metro en un barrio residencial y, además, ese día se instalan ferias libres. Es un escenario complejo y no están dadas las condiciones de seguridad para llevar a cabo este encuentro”.

