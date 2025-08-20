No está soñando, es verdad. La Supercopa del fútbol chileno ya tiene fecha, estadio y horario confirmado para jugarse en este 2025. El duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará finalmente en septiembre.

Según informaron desde la ANFP, y tal como adelantó Redgol, el partido que enfrenta a los clubes más importantes del balompié nacional se jugará en el mes de la patria y en el Estadio Santa Laura.

ver también ¡GRATIS! El partido que puedes ver en TV abierta en la Fecha 21 de la Liga de Primera 2025

La fecha estipulada será el domingo 14 de septiembre y el horario es a las 15:00 horas. Aún resta por definir el aforo ya que el recinto de Independencia tiene un total de 19 mil personas. Además aún falta a conocer el árbitro para impartir justicia en una nueva edición del Superclásico.

Los tres partidos damnificados por la Supercopa

Pero la programación de la Supercopa afectará al menos a tres partidos de la Liga de Primera. Lo que podría significar un problema de palabras mayores, ya que se involucra a equipos que luchan por el título y por salvarse del descenso.

Encuesta¿Quién ganará la Supercopa? ¿Quién ganará la Supercopa? YA VOTARON 0 PERSONAS

Es que el partido del 14 de septiembre topa justo con la programación de la fecha 23. Por lo que serán reprogramados los partidos de Colo Colo ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental y La Serena frente a Universidad de Chile en La Portada.

Publicidad

Publicidad

Los partidos de Colo Colo y la U de la fecha 23 de la Liga de Primera sufrirán reprogramación

Pero el tercer encuentro afectado tiene relación con Unión Española que en dicha jornada sería local ante Audax Italiano. Ante esto queda esperar la reorganización del fixture y que hasta podría sumar un nuevo problema si la U avanza a cuartos de final de Copa Sudamericana. Esto porque el partido de ida de dicha fase está fijado para el 16 de septiembre.