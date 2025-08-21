Nadie ha quedado ajeno al escándalo de Independiente y U. de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Graves incidentes entre las barras llevaron a la cancelación del partido en el Estadio Libertadores de América, con 19 hinchas azules heridos.

Uno de los fanáticos está en riesgo vital tras haber caído desde gran altura. El presidente de Azul Azul, Michael Clark, se quedó en Argentina para supervisar la situación de los heridos y detenidos. En unas horas, se le sumará el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al otro lado de la cordillera.

Desde Chile, la ANFP se pronunció. “Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de U. de Chile presentes en el estadio, ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites”, publicaron.

Y ahora vino el turno de una figura de Colo Colo. En redes sociales, Arturo Vidal mandó un mensaje de apoyo a U. de Chile: “Vergüenza y preocupación ante lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así. Fuerza a todos los hinchas y a sus familias, espero que todos puedan volver a casa“.

El mensaje de Vidal a U. de Chile | Instagram

Arturo Vidal solidariza con U. de Chile tras la tragedia

Otro jugador que se pronunció fue Eduardo Vargas, ex U. de Chile que milita en Audax Italiano. “Una tristeza enorme por lo que sucedió. ¡Fuerza a todas las familias de los heridos! Están acabando con el fútbol por un par que se creen malos por andar en grupos”, dijo.

Por su lado, el plantel de la U manifestó: “Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos (…) Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy, la vida y la salud de los hinchas es lo primero“.