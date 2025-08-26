Ya hay polémica en la previa del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, duelo pactado para este domingo 31 de agosto. Es que Marcelo Díaz se burló de la posición de los albos en la tabla y Javier Correa contestó.

El mediocampista de la U se pasó se su silla y expresó “por qué miran para abajo“, segundos después que le preguntaran por Colo Colo y el Superclásico. En Deportes en agricultura el panel reaccionó dividido.

“¿Si le preguntaban por Coquimbo miraba para arriba? Pregunto (risas). Fue una canchereada”, dijo Juan Cristóbal Guarello.

por su parte, Cristián Caamaño opinó que “Correa no se lo mandó a decir con nadie, estaba en todo su derecho de responder. Pero el año pasado las burlas venían de Colo Colo y la U generalmente no respondió“.

Caamaño recuerda a Correa que el año pasado las burlas fueron de Colo Colo

“Recordemos lo de final de año cuando Colo Colo fue campeón, y las burlas encabezadas por Arturo Vidal no tuvieron respuestas, porque el que gana tiene la razón y golpea dos veces. Acá Marcelo Díaz tiene la mala idea previo al Superclásico de burlarse de la posición de Colo Colo en la tabla”, agregó.

Patricio Yáñez no se complicó: “¿pero lo consideran una burla? Les está tocando la oreja, es algo entretenido y que quede ahí no más, no es nada grave“.

Marcelo Díaz calienta el Superclásico: Yáñez y Caamaño ponen paños fríos.

“Y la respuesta de Correa, él también debería entender que, cuando a sus compañeros les tocó burlarse, lo hicieron y nadie les salió a decir que eran los guapos. Él es argentino y sabe cómo son los clásicos“, volvió a opinar Caamaño mientras Guarello insistió: “miran a Colo Colo hacia abajo, pero también tienen que mirar a Coquimbo para arriba”.

Pato Yáñez expuso que “es una broma, una cuestión menor“, mientras Matías Fuenzalida aseguró que “la U viene de una semana muy triste, se supone que por eso no jugaron. El fin de semana los jugadores de la U estaban muy golpeados emocionalmente y por eso no jugaron, pero sí tienen ánimo para hacer este tipo de bromas fomes y horribles. Broma fuera de contexto, fome y fuera de lugar“.

Caamaño discrepó: “¿te parce horrible la broma? La broma es broma. Por qué horrible, si es clásico. En Argentina entonces no podrías ejercer el periodismo, porque encontrarías fome todo. Es un clásico. Lo otro que pasó antes con la U es otra cosa. Y el verso que el futbolista es lo más noble de esta actividad no lo es, pero no dramaticemos con un chiste“.

“Para mí es una cuestión normal que le mueve un poquito la aguja al Superclásico“, lanzó Yáñez, mientras Caamaño afirmó que “Vidal dice lo mismo el año pasado, que la U estaba abajo. ¿Y qué se dijo? Que Vidal calentaba el Superclásico. Es una broma y se acabó. Ni uno es muy duro ni el otro es muy fome. Está Bien”. “A mí no me parece grave“, sentenció el Pato.