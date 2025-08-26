Colo Colo se prepara para lo que será uno de los partidos más importantes en medio de un año terrible. Este fin de semana el Cacique recibe a la U de Chile en una nueva versión del Superclásico, duelo para el que tiene a un jugar en llamas.

Luego de haberse perdido el encuentro de la primera rueda, Javier Correa quiere ir por su revancha. El delantero es uno de los puntos altos en el centenario para el olvido del Eterno Campeón y quiere ayudarlos a salir de la crisis ante su archirrival.

En medio de una tensa conferencia de prensa, en la que aprovechó de responder a un insólito dardo de Marcelo Díaz, el artillero aprovechó para dejar una amenaza. Y es que el argentino quiere sí o sí celebrar ante el Bulla, por lo que les advirtió lo que hará para hacerles daño.

Javier Correa le avisa a la U su estrategia para darle el triunfo a Colo Colo en el Superclásico

Colo Colo necesita con urgencia volver al triunfo y tiene un escenario ideal para poder hacerlo. En el Superclásico ante la U, el Cacique quiere dar el golpe que rompa con su mala racha y así poder pelear en la recta final por el título o una copa internacional.

Javier Correa avisó a la U que irá con todo para darle el triunfo a Colo Colo en el Superclásico. Foto: Photosport.

Javier Correa habló en conferencia de prensa y se refirió a lo que será el duelo de este fin de semana. “Estamos mentalizados en ganar. Es una semana atípica y nos estamos preparando porque todos acá pueden hacer lo mejor posible en ese partido. Eso esperamos“.

Publicidad

Publicidad

Hablando de lo personal, el artillero remarcó que se está cuidando ante los problemas físicos que ha presentado en el último tiempo. “Obviamente que es una semana especial, los cuidados tienen que ser al 100“.

“No arriesgar nada. Hay que enfrentarlo de la mejor manera, dando lo mejor de mí y no va a ser la excepción, pese a que hizo un año difícil“, complementó el goleador albo.

ver también Javier Correa sorprende a todos con una revelación: ¿Salva el año Colo Colo si gana a la U?

Pero fue tras ello que Javier Correa fue consultado sobre cómo hacerle daño a la U en medio de su gran año, aprovechando de dejar una amenaza. “Mañana veremos el video y después prepararemos el partido. Creo que lo he hecho bien durante la segunda parte del torneo, jugando sólo“.

Publicidad

Publicidad

“Buscaré hacer el mayor daño posible, tratar de encontrar los espacios. Obviamente el partido es dinámico y uno se acomoda, pero trataré de buscar esa forma para hacer daño“, sentenció.

Javier Correa le deja en claro a la U que hará todo lo posible por darle el triunfo a Colo Colo en el Superclásico. El Cacique necesita a su goleador en su mejor versión para poder quedarse con los tres puntos y así soñar con salvar el centenario con algún premio de consuelo.

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Javier Correa ha logrado disputar un total de 27 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado 15 goles, ha aportado con 3 asistencias y alcanza los 2.253 minutos dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también Javier Correa en Colo Colo solidariza con la U por masacre en Avellaneda: “Como argentino sentí vergüenza”

¿Cuándo juega Colo Colo y la U el Superclásico?

Javier Correa se prepara para ser figura en el Superclásico entre Colo Colo y la U de este fin de semana. El encuentro está programado para el día domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas.