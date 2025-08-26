Colo Colo está muy cerca de confirmar a su nuevo entrenador, porque Blanco y Negro apura las gestiones para cerrar el retorno de Gustavo Quinteros.

La idea del presidente de ByN, Aníbal Mosa, es traer de vuelta al argentino nacionalizado boliviano, quien está libre tras ser despedido de Gremio por malos resultados.

En el estadio Monumental están apurados y pretenden cerrar luego al reemplazante de Jorge Almirón, debido a que el Cacique se encuentra en una pésima décima ubicación en la Liga de Primera.

La reacción de Javier Correa por la posible llegada de Gustavo Quinteros

La casi segura llegada de Quinteros fue analizada por el goleador de Colo Colo, Javier Correa, quien sorprendió con sus dichos iniciales.

El cordobés respondió las preguntas de la prensa este martes y al parecer estaba desganado, porque lo primero que dijo de Quinteros generó alerta, por su displicencia.

Gustavo Quinteros está muy cerca de Colo Colo. Foto: Jose Robles/Photosport

“La verdad que no tengo idea, no me enfoco en eso. Me mentalizo en el clásico y el esquema que debemos usar. Sobre la gente de cuello y corbata, no pincho ni corto“, indicó.

Luego, le volvieron a preguntar por Quinteros, quien en el pasado lo quiso llevar a Colo Colo y ahora profundizó en sus dichos.

“La verdad es que no lo conozco a Gustavo. Hablé con él por intereses anteriores, pero no lo conozco, no sé como trabaja, no sé cómo se maneja. Siempre tuvo buena predisposición conmigo, me llamó, pero no te podría decir algo de él. Si viene bienvenido sea. Trabajé y si llega, después de tres semanas te podré decir tal o cual cosa”, cerró Javier Correa.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.