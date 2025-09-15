Es tendencia:
Franco Calderón se tomó su revancha en la Supercopa: “Jugando con once ganábamos”

El defensor de los azules pagó la culpa por la expulsión en el Monumental, donde ahora destacó ante Colo Colo en la Supercopa.

Por Cristián Fajardo C.

Franco Calderón se fue expulsado en el pasado duelo ante Colo Colo.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTFranco Calderón se fue expulsado en el pasado duelo ante Colo Colo.

Universidad de Chile se quedó con el título de la Supercopa, luego de derrotar por 3-0 a Colo Colo en el encuentro jugado en el estadio Santa Laura, lo que dejó celebrando a los azules.

Uno que tuvo una gran revancha en el partido fue Franco Calderón, quien terminó expulsado en el pasado Superclásico disputado en el estadio Monumental, donde la U perdió 1-0 ante los albos.

Por lo mismo, el defensor argentino quería mostrar una nueva imagen y fue uno de los mejores de la última línea, sacándose la espina de cuando fue expulsado hace unos días en Macul.

En esa oportunidad el argentino le pidió perdón a sus compañeros en el camarín, porque sabía que parte de la derrota pasó por quedar con un jugador menos, donde ahora mandó un gran mensaje.

Franco Calderón destacó en la Supercopa. Foto: Javier Vergara/Photosport

Durísimo castigo para Franco Calderón tras el Superclásico en U de Chile

¿Qué dijo Franco Calderón en la Supercopa?

Fue el propio Franco Calderón quien se sacó la espinita en la señal de TNT Sports, una vez que Universidad de Chile se quedó con el título de la Supercopa ante Colo Colo.

“Para mi es muy importante por lo que pasó en el clásico pasado, que fue amargo, donde yo sabía que con once iba a pasar esto, no tenia dudas que lo íbamos a ganar”, explicó.

“Para mi fue una revancha, lo ganábamos con once el clásico pasado, pedí disculpas a la gente, a mis compañeros también le pedí disculpas”, detalló.

En ese sentido volvió a revivir ese Superclásico con una de las polémicas que fueron olvidadas: “Si era roja la mía tenia que haber expulsado a correa”.

Mira el video:

