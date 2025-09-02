Un durísimo castigo recibió Franco Calderón luego de la expulsión en el partido donde Colo Colo venció por 1-0 a Universidad de Chile, en el Superclásico jugado el domingo en el estadio Monumental.

El defensor de los azules recibió dos fechas de castigo por parte del Tribunal de Disciplina, una vez que recibió la tarjeta roja directa de parte del árbitro Cristián Garay.

“Ser culpable de juego brusco grave; Realiza una entrada con alta intensidad, impactando con sus piernas los talones de su adversario, poniendo en peligro su integridad física al provocar una torsión de tobillo”, detalló el juez del partido.

Con esta información el Tribunal confirmó que serán dos los partidos que se perderá el argentino, siendo una importante baja justo cuando la U está necesitada de puntos en la Liga de Primera.

Los reclamos no le sirvieron a Franco Calderón en el Superclásico. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Cuántas fechas recibió Franco Calderón en U de Chile?

Fue la radio ADN quienes confirmaron el futuro de Franco Calderón con la camiseta de Universidad de Chile, luego de la expulsión ante Colo Colo en el Superclásico jugado en el Monumental.

“La tarjeta roja vista por el defensor ante Colo Colo supondrá más que solo la derrota en el estadio Monumental, ya que durante la sesión de este martes del Tribunal de Disciplina de la ANFP, el Chaco recibió una fuerte sanción“, explican.

“El argentino obtuvo un castigo de dos partidos por la infracción sobre Vicente Pizarro; Franco Calderón se perderá los partidos ante Deportes La Serena y Palestino, rival directo de los azules en la lucha por el segundo puesto del Campeonato Nacional”, finalizan.