Universidad de Chile sigue con los lamentos por la fuerte derrota en el Superclásico del domingo pasado, cuando Colo Colo los venció por 1-0 en el estadio Monumental.

Los azules han realizado varios reclamos y apuntan al árbitro del partido, Cristián Garay, quien, según su punto de vista, incidió en el resultado final del choque por la Liga de Primera 2025.

Uno de los puntos que más han criticado tiene que ver con la expulsión de Franco Calderón, por una fuerte entrada a Vicente Pizarro, cuando se jugaban 31 minutos del encuentro.

Algo que detalló en el informe el juez Garay, donde deja en claro su punto de vista para expulsar rápidamente al defensor argentino, lo que le pasó la cuenta a los azules.

Franco Calderón fue expulsado a los 31 minutos del Superclásico. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Por qué expulsaron a Franco Calderón? El árbitro responde

Fue en el informe del árbitro Cristián Garay por el Superclásico donde Colo Colo venció por 1-0 a Universidad de Chile, donde el juez detalló los motivos de la expulsión de Franco Calderón.

El jugador de los azules cruzó fuertemente a Vicente Pizarro, lo que le significó la expulsión de inmediato, lo que fue un terremoto para la U, donde en el segundo tiempo se vino abajo.

“Ser culpable de juego brusco grave; Realiza una entrada con alta intensidad, impactando con sus piernas los talones de su adversario, poniendo en peligro su integridad física al provocar una torsión de tobillo”, detalló el árbitro.

Esto ahora será revisado por el Tribunal de Disciplina, quienes deben calificar la fuerte infracción para determinar los partidos que se perderá Calderón, donde podrían ser, al menos, dos fechas.

Revisa qué dice el informe: