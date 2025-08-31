Como muy pocas veces se le ve. Michael Clark, presidente de Azul Azul, lanzó artillería pesada luego de la derrota de Universidad de Chile en el Superclásico 198 ante Colo Colo, donde reveló que se sintieron perjudicados por lo que ocurrió en el Estadio Monumental.

La máxima autoridad del cuadro laico expresó sus suspicacias con la Comisión Arbitral que preside Roberto Tobar por la actuación de Cristián Garay en el encuentro, y contra las autoridades de Gobierno por su actuar tras la muerte de un hincha albo en medio del cotejo.

Michael Clark prende el ventilador en la U

Sobre la actuación referil, el dirigente expresó que “se equivocó” en la expulsión de Franco Calderóny que “marcó el trámite del partido, cuando estábamos 11 contra 11 fuimos superiores”, para luego sostener que “si esa fue expulsión, la de Javier Correa también y eso marcaba el juego”.

“Lo digo muy responsablemente. El año pasado ocurrió lo mismo con un codazo de Maxi Falcón a Hormazábal y no pasó nada. Acá pasó otra vez. Entonces, cuando uno viene acá no sé si sienten temor o miedo, pero pasan cosas que en otras canchas no ocurren”, agregó Clark.

Para cerrar este punto, el timonel de la U sostuvo que “el arbitraje (de Garay) fue temeroso, venía de arbitrar hace una semana atrás, cómo es posible que dirija dos partidos seguidos, lo hicimos ver y pasa esto. Es penca porque incidió mucho el arbitraje en el juego“.

“El partido debió suspenderse”

En el encuentro con la prensa, se le consultó a Clark por la muerte del hincha de Colo Colo en medio del encuentro, e indicó que “yo le planteé a la autoridad y Carabineros que debió suspenderse el juego, porque lo que veo acá es una deshumanización de la industria“.

“No puede ser que haya un muerto en el medio tiempo y que siga el show como si no pasara nada, con activaciones, celebraciones. Se acaba el partido, nos enrostran que nos ganaron, pero se murió un hijo, hermano, familiar de alguien y parece que no le importa a nadie“, añadió el presidente de la U.

Pero no quedó allí, pues Mike recordó que “en este estadio (Monumental) han muerto tres personas y no pasa nada. La autoridad política se equivocó, porque tiene las atribuciones para suspender y no se hizo. No es excusa, pero se debió haber hecho”.

