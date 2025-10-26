“Perdió la cabeza la U en el final del partido”, describió Gonzalo Fouillioux en la transmisión de TNT Sports del Clásico Universitario 201 y a los instantes, un reclamo de Universidad de Chile por una falta de Tomás Asta-Buruaga provocó un fuerte cruce del zaguero de la UC con Franco Calderón.

El problema comenzó por un golpe sobre Lucas di Yorio, quien había quedado muy maltrecho tras esa fortísima infracción de Gary Medel que le costó la tarjeta roja directa al Pitbull. Por eso mismo, tanto Matías Zaldivia como Sebastián Rodríguez fueron sobre el lateral derecho de los Cruzados.

Después se sumó Leandro Fernández. Fue Alfred Canales quien controló al Bigote Rodríguez, mientras que Agustín Farías agarró por la espalda a Zaldivia para alejarlo del embrollo. Pero la cuestión se caldeó todavía más cuando apareció en la escena Franco Calderón.

El árbitro vio todo antes de tomar decisiones. (Foto: Cristián Fajardo | RedGol).

El ex defensor de Unión Santa Fe llegó directamente a encarar a Asta-Buruaga, quien tenía decidido no achicarse ante nadie en ese momento. Daniel González le dio un par de empujones a Calderón, quien respondió con uno. Vicente Bernedo le puso las manos en el cuello para sacarlo de encima.

Tomás Asta-Buruaga quedó descontrolado con Franco Calderón. (Captura TNT Sports).

Luego de eso, Calderón se alejó del clímax. Pero Asta-Buruaga quedó con ganas de seguir la discusión. Lo apuntó al menos dos veces mientras se acercaba a él y lo tapaba con insultos de todo calibre. En ese contexto, el árbitro Juan Lara le mostró la tarjeta amarilla al jugador de la UC. Mientras tanto, Juan Francisco Rossel buscaba detenerlo.

Asta-Buruaga y Calderón terminan a los insultos el Clásico Universitario

Junto al capitán de la Roja Sub 20 que jugó el Mundial llegó Diego Corral, quien tuvo la difícil misión de contener a Tomás Asta-Buruaga mientras insistía en insultar a Franco Calderón. Le hizo gestos al zaguero de Universidad de Chile, que se fue derrotada del Claro Arena y, para colmo, sufrió la lesión muscular de Lucas Assadi.

Calderón también fue amonestado. (Captura TNT Sports).

Mientras Asta-Buruaga le gritaba desde varios metros, Lara le mostró la amonestación a Franco Calderón. Fue difícil calmar al lateral derecho, pero finalmente alguien lo consiguió. Y todo terminó con la victoria de 1-0 de los pupilos de Daniel Garnero ante los de Gustavo Álvarez.

