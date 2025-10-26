Universidad de Chile pretende avanzar de manera vertiginosa hacia el subliderato. Para ello, tiene que derrotar a Universidad Católica en el Clásico Universitario, que se juega en el Claro Arena.

Sin embargo, en cuanto a gol, la Universidad de Chile siempre necesita de un buen atacante. En este caso, Lucas Di Yorio ha tomado la delantera del club laico, pero no es el único que pelea por el puesto.

Lo extraño, es que hay un jugador que no tiene ningún problema físico y sigue sin sumar minutos. Gustavo Álvarez lo tendría netamente cortado. ¿Qué pasa con el Tucu Contreras?

Rodrigo Contreras fuera de los planes de Álvarez

Nos volvemos a preguntar: ¿Qué onda Gustavo Álvarez con el Tucu Contreras? Salió el parte médico en la previa del Clásico Universitario y no salió nombrado el delantero argentino.

Esto, pese a que se pensaba que tenía una contractura, que lo dejaba fuera del pleito. No obstante, también puede ser una elección para cuidarlo, de cara a ser una variable en el duelo ante Lanús por Copa Sudamericana.

En los últimos partidos, Rodrigo Contreras ha alternado entre la banca y la titularidad. Si bien ante Deportes La Serena estuvo desde el principio, las tres fechas anteriores de la Liga de Primera 2025 había sido suplente.

