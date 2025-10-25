Clásico Universitario a la vista. Universidad Católica y Universidad de Chile tendrán un partido de alta importancia este domingo, cuando se enfrenten en el Claro Arena, por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.

Universidad Católica hará de local y vaya momento para hacerlo. El cuadro cruzado ascendió, en un cerrar de ojos, a la segunda posición de la Liga, a punta de triunfos y buenos resultados. Ya son siete encuentros consecutivos sin conocer de derrotas.

Mientras, la Universidad de Chile lo tendrá bastante más complicado. El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez tiene en mente una distracción, la Copa Sudamericana, y tendrá que saber dosificar para poder rendir en el plano tanto nacional como internacional.

Resultado de la Inteligencia Artificial

Las ansias por conocer de antemano nos traicionan. Por eso fuimos con un observador imparcial, la inteligencia artificial, para que nos diera el resultado del Clásico Universitario de este lunes. Para esta ocasión, ocupamos la IA de Microsoft, Copilot, la que nos respondió a la pregunta: “¿Cuál será el resultado del Clásico Universitario de este domingo 26 de octubre, entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile?“.

Para la IA, la cosa está clara. “La localía de Católica, su racha positiva y la posible distracción de la U por competiciones internacionales inclinan el partido hacia los Cruzados“, enfatizó la IA.

“La predicción es que el resultado será 2-1 a favor de Universidad Católica. Los goles es probable que sean por parte de un delantero de la UC y una jugada de pelota parada de la U”, cerró la IA.

El último Clásico Universitario quedó en manos de la U | Photosport

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

La Católica recibirá a la Universidad de Chile este domingo 26 de octubre, a las 12.30 horas. Será el primer Clásico que recibirá el remodelado Claro Arena.