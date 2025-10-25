Muchos equipos de gran juego quedan en el olvido debido a falta de resultados. No siempre los equipos más capaces son los que ganan. Es por eso que para la Universidad de Chile parece perentorio cerrar el 2025 con el mejor resultado posible tanto a nivel internacional, como nacional.

Dentro del cálculo, estos últimos días son de vital importancia. Primero, porque este domingo el cuadro de Gustavo Álvarez enfrentará a Universidad Católica, en una nueva edición del Clásico Universitario. Es el partido que empieza a definir el Chile 2.

Pese a que también la cabeza está puesta en un plano internacional, con la vuelta de las semifinales con Lanús, en Argentina, lo próximo es más urgente. Y si hay algo que preocupa para entonces, es la ausencia de Charles Aránguiz.

Sin Aránguiz: ¿Cómo le va a la U de Chile?

Charles Aránguiz no podrá jugar ante la Universidad Católica. El volante de la U fue expulsado en el duelo ganado ante Palestino. Una fecha ausente, pero vaya qué fecha. El Clásico Universitario es, prácticamente, la definición del Chile 2. Y, por cierto, un empate sella el campeonato de Coquimbo Unido (de ganar éstos ante O’Higgins).

¿Cómo le ha ido a la Universidad de Chile sin el Príncipe? La respuesta no da nada por definitivo. De los 45 partidos que ha jugado el Romántico Viajero en la temporada, sólo 10 no han tenido la participación de Aránguiz. De ellos, la U ha ganado cinco, empatado dos y perdido tres. Es decir, el rendimiento de la U sin el crack de la Generación Dorada es de un 56%.

Quizás el partido en el que se ha visto más mal la U, de todos ellos, fue en la derrota ante Estudiantes de La Plata, por Copa Libertadores. El Picharrata derrotó 3-0 a la U en el Nacional. Las otras dos derrotas son ante Curicó Unido por Copa Chile y ante Cobresal por la Liga de Primera 2025.

Mientras, las cifras de Charles Aránguiz vistiendo la camiseta de la U, ante Universidad Católica tienen distintas maneras de ser analizadas. Si hablamos de toda su carrera, ha jugado en 16 ocasiones (seis triunfos, tres empates y siete derrotas). Eso sí, desde su regreso a la U, en 2024, ha jugado dos veces ante la UC y las dos han sido victorias azules.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

La Católica recibirá a la Universidad de Chile este domingo 26 de octubre, a las 12.30 horas. Será el primer Clásico que recibirá el remodelado Claro Arena.