El árbitro brasileño, Anderson Daronco, dirigió la polémica ida entre Universidad de Chile y Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana. Los argentinos siguen reclamando por el penal que le dio el agónico empate 2-2 a los azules, en el agregado de los descuentos.

Y Daronco está preocupado por las críticas… De hecho, el réferi emprendió una particular empresa tras el partido, montando en barco por el Amazonas, en un viaje de 12 horas por agua.

Resulta que Daronco fue invitado a dirigir la final de la Copa de Floresta, un torneo amateur que se disputa en el corazón de la selva amazónica.

En específico, la final del torneo dependiente de la Federación de Amazonas se jugará en San Sebastián de Uatama, un pueblo de 10 mil habitantes ubicado a 247 kilómetros de Manaos. El duelo está programado para este sábado en el estadio Municipal Barretao.

Como dato, Daronco repite, pues el año pasado ya dirigió la final, revolucionando los alrededores y recibido como una celebridad, con caravana, selfies, autógrafos y cánticos (positivos) dedicados al réferi.

Esta vez la presencia de Daronco generó expectación desde antes de subir al barco, capturado por las cámaras del resto de los viajeros. Es que no es menor… Daronco viene de arbitrar una semifinal de Copa Sudamericana.

Asimismo, hay que considerar que la Copa de Floresta tiene como tradición tener un árbitro de categoría en la final para “subirle el pelo” a la competencia. Antes han participado Raphael Claus y Edina Alves Batista.

