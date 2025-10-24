Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

“Manejan guita, influencias”: acusan a U de Chile de “comprar” al árbitro Daronco ante Lanús

En Argentina lanzaron duro dardo, luego del controvertido cobro a favor de los azules en Copa Sudamericana.

Por Nelson Martinez

Polémica por el juez del partido de la U en Copa Sudamericana.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTPolémica por el juez del partido de la U en Copa Sudamericana.

Sigue la polémica entre chilenos y argentinos tras el reciente duelo de Copa Sudamericana. Ahí, con polémico penal a favor en los descuentos, U de Chile rescató un empate 2-2 ante Lanús.

¿Uno de los más criticados? Anderson Daronco, el juez brasileño que es tendencia al otro lado de la cordillera y no en buenos términos. Es que no solo en Lanús barren con su figura, sino también en Independiente.

El mismo réferi pitó antes en la controvertida llave de los azules con el Rojo de Avellaneda y ahora fue determinante con el penal que le arrebató el triunfo a Lanús. La prensa local no perdonó, incluso con fuerte acusación.

Fuerte acusación contra U de Chile

Lucas González, periodista que cubre a Independiente, despachó polémicos dichos en el streaming de Azz. Ahí, dijo que U de Chile puso la billetera sobre la mesa para asegurar cobros favorables del árbitro Anderson Daronco.

El juez brasileño en medio de la polémica /Photosport

El juez brasileño en medio de la polémica /Photosport

“Me sorprende que Daronco haya dirigido los dos partidos de ida de U de Chile contra equipos argentinos. Cobra los penales que quiere. Lanús fue el único club que se puso del lado de Independiente en el conflicto ante los chilenos y los cagaron”, partió diciendo.

Publicidad

Fue ahí que acusó directamente a Azul Azul por supuestos vínculos con el juez brasileño diciendo que “es una sociedad anónima U de Chile, ¿no? Maneja mucha guita y todo. Gran tráfico de influencias”.

“Fui hincha de…”: Johnny Herrera confesó de qué club era antes de jugar en U. de Chile

ver también

“Fui hincha de…”: Johnny Herrera confesó de qué club era antes de jugar en U. de Chile

“Son tipos violentos y la Conmebol permite que siga participando hasta que se muera alguien, es lo que busca la Conmebol. Que esté atenta la gente de Lanús y los de prensa de Lanús, van a querer meter gente de la barra“, cerró.

Lee también
Quinteros borra a Galdames tras fallar un penal y lo suple por otro chileno
Internacional

Quinteros borra a Galdames tras fallar un penal y lo suple por otro chileno

Nueva polémica en Independiente: Sorprendido con alcohol y drogas
Internacional

Nueva polémica en Independiente: Sorprendido con alcohol y drogas

Quinteros se manda desubicado comentario sobre Lautaro Millán
Internacional

Quinteros se manda desubicado comentario sobre Lautaro Millán

Borghi le da un especial consejo a Álvarez: “Yo me juego todo con…”
U de Chile

Borghi le da un especial consejo a Álvarez: “Yo me juego todo con…”

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo