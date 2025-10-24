Sigue la polémica entre chilenos y argentinos tras el reciente duelo de Copa Sudamericana. Ahí, con polémico penal a favor en los descuentos, U de Chile rescató un empate 2-2 ante Lanús.

¿Uno de los más criticados? Anderson Daronco, el juez brasileño que es tendencia al otro lado de la cordillera y no en buenos términos. Es que no solo en Lanús barren con su figura, sino también en Independiente.

El mismo réferi pitó antes en la controvertida llave de los azules con el Rojo de Avellaneda y ahora fue determinante con el penal que le arrebató el triunfo a Lanús. La prensa local no perdonó, incluso con fuerte acusación.

Fuerte acusación contra U de Chile

Lucas González, periodista que cubre a Independiente, despachó polémicos dichos en el streaming de Azz. Ahí, dijo que U de Chile puso la billetera sobre la mesa para asegurar cobros favorables del árbitro Anderson Daronco.

El juez brasileño en medio de la polémica /Photosport

“Me sorprende que Daronco haya dirigido los dos partidos de ida de U de Chile contra equipos argentinos. Cobra los penales que quiere. Lanús fue el único club que se puso del lado de Independiente en el conflicto ante los chilenos y los cagaron”, partió diciendo.

Fue ahí que acusó directamente a Azul Azul por supuestos vínculos con el juez brasileño diciendo que “es una sociedad anónima U de Chile, ¿no? Maneja mucha guita y todo. Gran tráfico de influencias”.

“Son tipos violentos y la Conmebol permite que siga participando hasta que se muera alguien, es lo que busca la Conmebol. Que esté atenta la gente de Lanús y los de prensa de Lanús, van a querer meter gente de la barra“, cerró.