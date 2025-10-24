Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Si lo veo, lo voy a…”: Johnny Herrera le avisa a Vidal tras lluvia de palos por U de Chile y Colo Colo

El ídolo azul contó la verdad de su rivalidad con el jugador del albo. De paso, le mandó recado para el "próximo encuentro".

Por Nelson Martinez

Johnny Herrera repasó sus round con Vidal.
© Instagram / Photosport.Johnny Herrera repasó sus round con Vidal.

En lo que han sido innumerables encontrones con picantes frases por la prensa, la historia de Johnny Herrera y Arturo Vidal siempre da que hablar. Es que cada uno defiende con uñas y dientes a su equipo.

Esta vez, fue el Samurái quien desde la vitrina de U de Chile salió al paso por las constantes polémicas con el King. Y sorpresivamente, le puso paños frías tras años de controversias entre ambos.

En entrevista con La Cuarta, en La Firme, el ídolo azul confesó cómo han sido estas años de constantes frases incendiarias con el jugador de Colo Colo. Ambos coincidieron en la selección chilena, donde ahora Johnny lanzó un aviso al volante.

Johnny Herrera entierra sus peleas con Vidal

Johnny Herrera se sinceró sobre su relación Arturo Vidal. Si bien nunca fueron cercanos al ser compañeros en la Roja, con el pasar de los Superclásicos encendieron las polémicas defendiendo a sus equipos.

Foto: Pablo Vásquez

Foto: Pablo Vásquez

“La relación con Vidal se torció cuando se puso a defender mucho a Colo Colo, jajajá. Entonces yo defendía a mi equipo nada más, po. No me molesta cuando me menciona. Lo considero de quién viene, y lo digo muy en buena, con la personalidad que tiene él y la forma de ser que tiene”, dijo Herrera.

Publicidad

Por eso, el ídolo de U de Chile dijo abiertamente en relación al King que “si lo veo, obviamente lo voy a saludar, si compartimos harto, compartimos cancha, camarín, muchas cosas”.

“Yo no tengo ningún problema con él. Sacando la rivalidad, no tengo ningún problema. Estoy en la etapa Zen de mi vida, no quiero pelear con nadie más, jajajá”, cerró.

Publicidad
Lee también
"Fui hincha de...": Herrera confesó de qué club era antes de la U
U de Chile

"Fui hincha de...": Herrera confesó de qué club era antes de la U

Johnny confiesa: "Todos me dicen 'facho', pero yo hasta era amigo de..."
Chile

Johnny confiesa: "Todos me dicen 'facho', pero yo hasta era amigo de..."

"Miedo de criticar a Colo Colo": Johnny barre con compañeros de TNT Sports
Chile

"Miedo de criticar a Colo Colo": Johnny barre con compañeros de TNT Sports

Los cuatro jugadores con los que Colo Colo puede hacerse millonario
Colo Colo

Los cuatro jugadores con los que Colo Colo puede hacerse millonario

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo