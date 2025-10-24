En lo que han sido innumerables encontrones con picantes frases por la prensa, la historia de Johnny Herrera y Arturo Vidal siempre da que hablar. Es que cada uno defiende con uñas y dientes a su equipo.

Esta vez, fue el Samurái quien desde la vitrina de U de Chile salió al paso por las constantes polémicas con el King. Y sorpresivamente, le puso paños frías tras años de controversias entre ambos.

En entrevista con La Cuarta, en La Firme, el ídolo azul confesó cómo han sido estas años de constantes frases incendiarias con el jugador de Colo Colo. Ambos coincidieron en la selección chilena, donde ahora Johnny lanzó un aviso al volante.

Johnny Herrera entierra sus peleas con Vidal

Johnny Herrera se sinceró sobre su relación Arturo Vidal. Si bien nunca fueron cercanos al ser compañeros en la Roja, con el pasar de los Superclásicos encendieron las polémicas defendiendo a sus equipos.

Foto: Pablo Vásquez

“La relación con Vidal se torció cuando se puso a defender mucho a Colo Colo, jajajá. Entonces yo defendía a mi equipo nada más, po. No me molesta cuando me menciona. Lo considero de quién viene, y lo digo muy en buena, con la personalidad que tiene él y la forma de ser que tiene”, dijo Herrera.

Por eso, el ídolo de U de Chile dijo abiertamente en relación al King que “si lo veo, obviamente lo voy a saludar, si compartimos harto, compartimos cancha, camarín, muchas cosas”.

“Yo no tengo ningún problema con él. Sacando la rivalidad, no tengo ningún problema. Estoy en la etapa Zen de mi vida, no quiero pelear con nadie más, jajajá”, cerró.

