Johnny Herrera pasa por un buen momento de su vida y hasta se reconoce en “modo Zen”. Pese a eso, sus frases siempre dan que hablar y esta no fue la excepción en extensa entrevista.

En diálogo con La Firme, de La Cuarta, el ídolo de U de Chile habló de fútbol, polémicas y hasta política. Acostumbrado a las bromas en TNT Sports por supuesta preferencia sobre José Antonio Kast, el Samurái salió al paso.

“Con el cambio de gobierno, espero que el que venga lo haga bien, nomás, y que no se roben la plata. Que no hayan estas fundaciones donde inventaban puestos, es un robo de plata a mano armada”, partió diciendo.

Johnny Herrera y su verdad sobre preferencia política

Johnny Herrera le gritó al mundo su verdad en materia política, tras ser tildado públicamente de apoyar a la Derecha chilena. Con total sinceridad, el Samurái espantó los rumores.

“Todos los hueo… me catalogan de ser facho, pero yo soy lo más apolítico que hay. Boric fue una desilusión… yo era hasta medio amigo de Giorgio Jackson. Pero sí se engrupieron a mucha gente y eso te da pena”, reclamó.

En ese sentido, el comunicador de TNT Sports ejemplificó su queja diciendo que “todavía me acuerdo de la frase de un amigo: ‘voy a votar por Boric por mis niñitas. Por darle un futuro mejor’, según él, a sus niñitas”.

“Compadre, vamos a tener que seguir trabajando todos igual, le decía yo, jajajá”, dijo, irónicamente Johnny Herrera, quien se definió ni de Derecha ni de Izquierda en la política chilena.