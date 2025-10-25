El jugador de los Pumas de la UNAM, Aaron Ramsey, entregó una triste actualización sobre el estado de su perro Halo, quien desapareció a principio de mes en México y lanzó una fuerte acusación contra el rancho a cargo de su cuidado.

El jugador pidió ayuda a través de sus redes sociales revelando que Halo se perdió en San Miguel de Allende y ofreciendo una recompensa de $10,000 dólares por cualquier información útil sobre él.

Tristemente, el perrito aún no ha sido encontrado y Ramsey compartió un duro mensaje en sus redes sociales junto a una imagen junto a Halo. “Lo que haría por abrazarte una última vez, Halo”.

La fuerte acusación de Aaron Ramsey

El jugador ha estado activo en redes sociales pidiendo información sobre Halo, tras revelar la triste noticia a comienzos de octubre. “Por favor, ayúdennos a encontrar a Halo. Se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, cerca de… de Hipsterrier, un refugio para perros. Se ofrece una recompensa. Cualquier información es valiosa. ¡AYÚDENOS A DEVOLVERLO CON SU FAMILIA!”.

Publicidad

Publicidad

En redes sociales, Ramsey escribió: “Hemos guardado silencio, intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla nunca más”.

ver también Es enemigo de Arturo Vidal, sólo lo quieren en Argentina y ahora quedó en el piso por pesado

“¿Sin explicación? Las cámaras no grababan, nadie la encontró, no hay avistamientos, no hay cuerpo y un montón de mentiras. Solo queremos despedirnos y seguir adelante. ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Si no sabemos si está viva o muerta?”, puntualizó.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, su esposa Collén señaló: “Me niego a creer que Halo simplemente haya desaparecido. Probablemente se la llevaron. Insto a los residentes locales a compartir su foto. La estamos buscando, viva o muerta. Hay una recompensa. Si la ven, por favor, tomen una foto y envíensela a mí o a Aaron”.

Ramsey llegó esta temporada a la liga mexicana en donde se sumó a Pumas de la UNAM tras su salida de Cardiff City F. C, sellando su primer paso fuera de Europa.