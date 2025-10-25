Hay jugadores que generan emociones adversas. Claro que, siempre depende del lente con que uno los mire. Rodrigo De Paul es un ejemplo claro de ello. Como rival, quizás lo más desagradable que exista en el fútbol mundial.

Es por ello que generalmente hace noticia fuera del césped. El amiguito de Lionel Messi es un buen jugador, sin lugar a dudas, pero tiene la manía de pensar que el fin siempre justifica los medios.

Ahora en el equipo de Lionel Messi en la MLS, es decir en el Inter Miami, Rodrigo De Paul sigue haciendo de las suyas. No solamente táctica, estratégica o físicamente, dentro del campo de juego. Sino también con varios payaseos para las cámaras.

Le salió el tiro por la culata

Siempre busca generar pica, desconcentrar o apelar a alguna artimaña. Eso hizo ante Arturo Vidal, por ejemplo, en el último partido entre Argentina y la Selección Chilena, por las Eliminatorias. El Motorcito molestó al King, diciéndole que usa mucho el teclado, en alusión a la compulsividad del chileno con las redes sociales. Esto no fue gratis y se debe a un comentario del actual Colo Colo, mientras transmitía un partido de La Roja en el que el Motorcito hizo una falta mala leche.

Y ese estilo provocador lo lleva tan pegado en la piel como sus tatuajes. Es por ello que en el Inter Miami también ha repetido un par de situaciones de esta índole. La última, no terminó tan bien para él, aunque en el fondo eso buscaba.

Fue en el partido de Las Garzas ante Nashville. El antipático argentino fue a marcar a San Surridge, en una pelota parada y, mientras se manoteaban, De Paul trató de girarlo, como queriendo ver el nombre en la casaca del delantero.

Pero, Surridge no le creyó la pachotada y lo empujó. Rodrigo De Paul cayó ridículamente al piso, queriendo que le cobraran falta, lo que quedó grabado a la posteridad, para su vergüenza futura. Eso sí, el delantero de Nashville se ganó la amarilla.

¿Cómo terminó el duelo entre Inter Miami y Nashville?

Finalmente, Inter Miami venció por 3-1 a Nashville en los octavos de final de los playoff de la MLS. Se trata de la ida y el cruce definitivo se jugará el 1 de noviembre, con el equipo de Lionel Messi como visitante.