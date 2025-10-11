Más de 7 mil visualizaciones: El ordinario gesto de Rodrigo De Paul contra la selección de Venezuela

La selección de Argentina sumó un nuevo triunfo en la fecha FIFA y sigue afinando el plantel que disputará el próximo Mundial en 2026. Con solitaria anotación de Giovani Lo Celso en el minuto 31, superaron por la cuenta mínima a Venezuela.

El partido disputado en el Hard Rock Stadium de Miami sirvió de prueba para Lionel Scaloni que pudo ver en cancha nuevos nombres. Incluso dejó en la banca a referentes y hasta se dio el lujo de no utilizar a Lionel Messi para evitar cualquier tipo de lesión.

Sin embargo, el que no estuvo a la altura del encuentro internacional fue nuevamente Rodrigo De Paul. Es que el volante del Inter Miami se pasó de revoluciones y protagonizó uno de los gestos más repudiables del último tiempo.

El feo gesto Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul ingresó en el 77’ para cerrar el partido. Pero su actitud estuvo lejos de aportar en el cierre del “amistoso”. Así quedó registrado en las cámaras de TyC Sports y TNT Sports Argentina, donde se apreció un fuerte diálogo con Gleiker Mendoza.

“Chup… la p… Vos estás afuera… vos lo vas a ver”, fue el insulto del argentino contra el venezolano. Lo que de inmediato se hizo viral y desató el repudió contra el argentino. Incluso sorprendió que la jueza Tori Penso no amonestará ni advirtiera los insultos del jugador.

El enemigo de Arturo Vidal entre otros, cruzó todas las fronteras de la web. El momento ya suma más de siete mil visualizaciones solo en X y la mayoría de comentarios apuntan contra De Paul y sus molestas actitudes dentro de la cancha.