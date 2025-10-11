Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fecha FIFA

Más de 7 mil visualizaciones: El ordinario gesto de Rodrigo De Paul contra la selección de Venezuela

El futbolista de la selección de Argentina lanzó fuertes epítetos contra los llaneros porque no van al mundial. El momento desató el repudio sobre el volante del Inter Miami.

Por Felipe Pavez Farías

De Paul volvió a mostrar la hilacha con la selección de Argentina
© Getty ImagesDe Paul volvió a mostrar la hilacha con la selección de Argentina

La selección de Argentina sumó un nuevo triunfo en la fecha FIFA y sigue afinando el plantel que disputará el próximo Mundial en 2026. Con solitaria anotación de Giovani Lo Celso en el minuto 31, superaron por la cuenta mínima a Venezuela.

El partido disputado en el Hard Rock Stadium de Miami sirvió de prueba para Lionel Scaloni que pudo ver en cancha nuevos nombres. Incluso dejó en la banca a referentes y hasta se dio el lujo de no utilizar a Lionel Messi para evitar cualquier tipo de lesión. 

Rodrigo De Paul sufre con las críticas en el Mundial de Clubes: “Es pura apatía”

ver también

Rodrigo De Paul sufre con las críticas en el Mundial de Clubes: “Es pura apatía”

Sin embargo, el que no estuvo a la altura del encuentro internacional fue nuevamente Rodrigo De Paul. Es que el volante del Inter Miami se pasó de revoluciones y protagonizó uno de los gestos más repudiables del último tiempo. 

El feo gesto Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul ingresó en el 77’ para cerrar el partido. Pero su actitud estuvo lejos de aportar en el cierre del “amistoso”. Así quedó registrado en las cámaras de TyC Sports y TNT Sports Argentina, donde se apreció un fuerte diálogo con Gleiker Mendoza.

Chup… la p… Vos estás afuera… vos lo vas a ver”, fue el insulto del argentino contra el venezolano. Lo que de inmediato se hizo viral y desató el repudió contra el argentino. Incluso sorprendió que la jueza Tori Penso no amonestará ni advirtiera los insultos del jugador.

Tweet placeholder
Publicidad

El enemigo de Arturo Vidal entre otros, cruzó todas las fronteras de la web. El momento ya suma más de siete mil visualizaciones solo en X y la mayoría de comentarios apuntan contra De Paul y sus molestas actitudes dentro de la cancha.

Lee también
¡Tomi Barrios se mete en la final del Challenger de Cali!
Tenis

¡Tomi Barrios se mete en la final del Challenger de Cali!

Colo Colo celebra vuelta clave en delantera para la recta final del año
Colo Colo

Colo Colo celebra vuelta clave en delantera para la recta final del año

La IA dice qué jugadores chilenos deben seguir siendo nominados
Selección Chilena

La IA dice qué jugadores chilenos deben seguir siendo nominados

Los jugadores que van al rescate de Colo Colo tras papelón
Colo Colo

Los jugadores que van al rescate de Colo Colo tras papelón

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo