Marcelo Ríos dejó una huella muy grande en el tenis mundial. A pesar de no haber conseguido ganar ningún Grand Slam, su talento lo llevó a ser número 1 del ranking ATP y es no lo olvidan.

De hecho en Argentina su recuerdo es muy latente. A pesar de la rivalidad deportiva que existe entre ambos países, los tenistas trasandinos siempre han reconocido que el zurdo de Vitacura es un genio.

Así lo señaló Mariano Zabaleta, tenista tandilense que llegó a ser 21° del ranking y compartió circuito con Ríos. “El Chino como jugador, y siempre lo dije, es como ver a Messi jugar al fútbol. Verlo jugar tenis era lo mismo”, dijo en charla con BA Tenis.

El reconocimiento de Zabaleta al Chino Ríos

Agregó Zabaleta que “no lo digo yo porque jugué con él, lo dicen los mejores jugadores del tenis. Nick Bollettieri, que formó a Andre Agassi, dijo que uno de los mejores jugadores que vio en su vida fue el Chino Ríos”, sostuvo.

Mariano Zabaleta aplaude al Chino Ríos

Asegura que poder observar su jerarquía era algo espectacular. “Por el talento que tenía, cómo se paraba en la cancha. Jugaba un tenis tan diferente que nunca más lo volví a ver, por las cosas que hacía“, añade el argentino.

Publicidad

Publicidad

“Los torneos que ganó, fue número 1 y la verdad es que Chile tiene que estar orgulloso del jugador que tuvo, con el nivel que llevó a todas las canchas del mundo”, cerró su análisis.

ver también “Gracias por…”: Tabilo le dedica directo mensaje a su pareja tras ser cuestionada por su padre

Ambos se enfrentaron en cuatro ocasiones: Ríos le ganó las tres primeras, incluida la final del Masters 1000 de Hamburgo, pero luego el argentino le tomó la mano y le ganó cuatro duelos seguidos quedando arriba en el historial.

Recordar además que Zabaleta era el tenista que estaba jugando contra Nicolás Massú en los incidentes de los sillazos de Copa Davis, evento ocurrido en el año 2000.

Publicidad