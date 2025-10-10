Es figura del Mundial Sub 20, está tazado en 5 millones y ahora revela que su ídolo es histórico de Chile

Estados Unidos se mete de lleno en la lucha por el Mundial Sub 20. El elenco dirigido por el croata Marko Mitrović, dio el batacazo de los octavos de final y bajó nada menos que a Italia por un contundente 3-0.

Resultado que tuvo como gran figura al volante Benjamín Cremaschi. El trasandino que brilló en el Inter Miami de Lionel Messi, y ahora milita en el Parma de la Serie A, fue genio y figura ante los europeos y comandó el triunfo en el Estadio El Teniente.

Con doblete guió el triunfo ante una de las selecciones más poderosas del torneo y ahora se enfoca en lo que será el próximo partido ante Marruecos, otro de los grandes equipos que ha tenido el torneo en Chile.

“Estamos haciendo un muy buen torneo y compitiendo muy bien. Siempre tenemos control del partido. Tiene sus frutos hacer los goles, pero me pone más contento que el equipo saque buenos resultados”, confesó Cremaschi en zona mixta.

¿Quién es el ídolo de Benjamín Cremaschi?

Pero el capitán de Estados Unidos sorprendió con una confesión al ser consultado por su máximo referente. Es que su padre como hincha de River Plate, siempre lo llevó por el plantel “millonario” y justamente un chileno fue uno de los jugadores que guiaron su formación como jugador.

Lo que hoy lo tiene entre los jugadores más caros del Mundial Sub 20, llegando a los 5 millones de euros y no se descarta un crecimiento importante tras la finalización del torneo.

“Mi viejo es de River Plate, y siempre me mencionó a Marcelo Salas. Siempre me habló del “Matador” que era un goleador con mucha potencia”, confesó Benjamín Cremaschi dejando en claro que Salas es uno de los máximos referentes.

Pero en ese lugar el “Matador” no está solo. Aunque el argentino nacionalizado estadounidense ha confesado que su gran referente en el fútbol es Lionel Messi. “Crecí viéndolo jugar y siempre fue mi ídolo”, expresó cuando aún compartía camarín en el Inter Miami.

