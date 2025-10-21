Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Ex portero

Claudio Bravo incendia las redes con opinión política previo a las elecciones: “Líderes que inspiran”

El retirado portero de la Selección Chilena tuvo un minuto de sinceridad política, en la previa de las elecciones presidenciales.

Por Jose Arias

El ex portero dio su posición política.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl ex portero dio su posición política.

Se acercan tiempos de elecciones. En esta temporada, en la que la política se toma la opinión pública, son varios los que salen a comentar sobre sus candidatos preferidos o sobre temas a mejorar. Un integrante de la Generación Dorada también lo hizo.

Porque, por más que todos se asusten cuando se dice, fútbol y política no van por carriles diferentes. De hecho, ambos ámbitos se interconectan y se pueden entender mejor complementándose.

Más allá de eso, también está el tema de los jugadores de fútbol como líderes de opinión. Y si hay a uno que le gusta opinar desde ese sitio, es a Claudio Bravo, ex portero de La Roja, quien incendió las redes sociales con un comentario sobre política.

Claudio Bravo destroza las métricas de Nicolás Córdova: “Se llenan de pruebas, de cronómetros…”

ver también

Claudio Bravo destroza las métricas de Nicolás Córdova: “Se llenan de pruebas, de cronómetros…”

Opinión de Claudio Bravo sobre política

Claudio Bravo tiene opinión. Por más que uno no esté de acuerdo con lo que piensa o con el sector político al que apunta, es valorable para un deportista. Muchos, se quedan en la nada.

En este caso, el ex capitán de La Roja tuvo una opinión para la galucha en su cuenta de X. “¿Quién le pone freno a la delincuencia en nuestro país?, ¿QUIÉN? ¿Quién va a hacer algo para que esto deje de normalizarse? ¿QUIÉN? (sic)” escribió el meta.

Claudio Bravo se está transformando en un líder de opinión | Photosport

Claudio Bravo se está transformando en un líder de opinión | Photosport

Publicidad

“¿Quién tendrá las pelotas suficientes para frenar todo esto? Los países crecen con líderes que inspiran, no con políticos que prometen”, agregó el capitán.

Tweet placeholder

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile?

Los chilenos se dirigirán a las urnas el próximo 16 de noviembre, cuando tendrán que elegir al próximo presidente de Chile. Además, siete regiones elegirán senadores.

Publicidad
Apoyó a Marruecos en la final del Mundial Sub-20 y los argentinos se vengaron en vivo: pillan a Arturo Vidal en Río de Janeiro

ver también

Apoyó a Marruecos en la final del Mundial Sub-20 y los argentinos se vengaron en vivo: pillan a Arturo Vidal en Río de Janeiro

Lee también
CNTV decide ante tope de la franja con la final del Mundial Sub 20
Internacional

CNTV decide ante tope de la franja con la final del Mundial Sub 20

Claudio Palma revela por quién va a votar en las elecciones
Chile

Claudio Palma revela por quién va a votar en las elecciones

¿Pensando en La Moneda? La movida secreta de Mayne-Nicholls
Chile

¿Pensando en La Moneda? La movida secreta de Mayne-Nicholls

Hijo de un ex capitán de la U convocado a la selección
Redsport

Hijo de un ex capitán de la U convocado a la selección

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo