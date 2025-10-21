Se acercan tiempos de elecciones. En esta temporada, en la que la política se toma la opinión pública, son varios los que salen a comentar sobre sus candidatos preferidos o sobre temas a mejorar. Un integrante de la Generación Dorada también lo hizo.

Porque, por más que todos se asusten cuando se dice, fútbol y política no van por carriles diferentes. De hecho, ambos ámbitos se interconectan y se pueden entender mejor complementándose.

Más allá de eso, también está el tema de los jugadores de fútbol como líderes de opinión. Y si hay a uno que le gusta opinar desde ese sitio, es a Claudio Bravo, ex portero de La Roja, quien incendió las redes sociales con un comentario sobre política.

Opinión de Claudio Bravo sobre política

Claudio Bravo tiene opinión. Por más que uno no esté de acuerdo con lo que piensa o con el sector político al que apunta, es valorable para un deportista. Muchos, se quedan en la nada.

En este caso, el ex capitán de La Roja tuvo una opinión para la galucha en su cuenta de X. “¿Quién le pone freno a la delincuencia en nuestro país?, ¿QUIÉN? ¿Quién va a hacer algo para que esto deje de normalizarse? ¿QUIÉN? (sic)” escribió el meta.

“¿Quién tendrá las pelotas suficientes para frenar todo esto? Los países crecen con líderes que inspiran, no con políticos que prometen”, agregó el capitán.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile?

Los chilenos se dirigirán a las urnas el próximo 16 de noviembre, cuando tendrán que elegir al próximo presidente de Chile. Además, siete regiones elegirán senadores.

