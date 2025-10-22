Esta semana Universidad de Chile vuelve a representar al país este jueves, enfrentando a Lanús en el Estadio Nacional, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El conjunto azul regresará a jugar como local en Santiago, luego de haber disputado su compromiso de cuartos de final frente a Alianza Lima en Coquimbo. El encuentro ya cuenta con transmisión confirmada por televisión y plataformas digitales. A continuación, todos los detalles.

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Lanús y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Lanús, se verán las caras este jueves 23 de octubre, desde las 19:00 hrs, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por las semifinales del torneo CONMEBOL.

La transmisión del partido entre azules y granates en el certamen CONMEBOL, tendrá transmisión única, nuestro país son solamente dos y ambas de pago; ESPN, y DSports de DirecTV (610/1610).

De manera online, podrás verlo a través de DGO, Amazon Prime Video y en Disney+ en sus planes Estándar y Premium . Recuerda que la final de la Copa Sudamericana 2025, también irá EN VIVO por las mencionadas señales de TV y streaming.

A través de las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

Probable formación de U. de Chile vs. Lanús

La probable oncena titular de los azules sería con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra (Lucas Di Yorio).