Esta semana regresa la acción internacional en la Conmebol con el desarrollo de las semifinales de los dos torneos de clubes más importantes del continente, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025. Justamente en este último certamen veremos participación chilena con la Universidad de Chile como protagonista.

Los azules son uno de los cuatro semifinalistas del certamen continental, junto a Lanús, Independiente del Valle de Ecuador y Atlético Mineiro. Es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de los duelos de esta semana del certamen sudamericano, días, horarios y transmisión en Chile, así como las fechas de revancha de cada una de las llaves.

Programación de la ida de semifinales de Copa Sudamericana

Esta semana se juegan dos duelos correspondientes a las semifinales. El primero de ellos es la llave entre Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli e Iván Román contra Independiente del Valle de Matías Fernández, a jugarse este martes 21 de octubre en Ecuador a las 21:30 horas de Chile.

El otro lo animará la U en el Estadio Nacional de Santiago,cuando los azules reciban este jueves 23 de octubre la visita del elenco argentino de Lanús a las 19:00 horas. Más detalles a continuación:

Martes 21 de octubre

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro a las 21:30 horas de Chile en el Estadio Banco Guayaquil, Quito. Transmite: ESPN, DSports, DGO, Disney+ y Prime Video.

Jueves 23 de octubre

Universidad de Chile vs. Lanús a las 19:00 horas de Chile en el Estadio Nacional de Santiago. Transmite: ESPN, DSports, DGO, Disney+ y Prime Video.

Los azules reciben este jueves a Lanús por la Copa Sudamericana. (Foto: Andres Pina/Photosport)

A diferencia de lo sucedido en las fases anteriores del certamen, ambas llaves de semifinales de la Copa Sudamericana irán EN VIVO por TV, en las señales de ESPN y DSports de DirecTV, respectivamente.

¿Y online? Lo mismo, los fanáticos del fútbol internacional podrán seguir ambas llaves tanto por Disney+ en sus planes Estándar y Premium, así también por la plataforma DGO y Prime Video.

¿Y las revanchas? Fechas del duelo decisivo por Copa Sudamericana

Los duelos de revancha entre los cuatro elencos clasificados a semifinales, se jugarán en las siguientes fechas: