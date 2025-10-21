Independiente del Valle recibirá a Atlético Mineiro en el Estadio Banco Guayaquil, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El conjunto ecuatoriano llega con buen impulso tras ganar su último compromiso, con una racha de 21 partidos invicto, pese a su reciente eliminación en la Copa Ecuador. Por su parte, el cuadro brasileño acumula cinco derrotas consecutivas jugando fuera de casa.

¿A qué hora juega Independiente vs. Atlético Mineiro y dónde ver EN VIVO?

El partido entre el Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle por semifinales de Copa Sudamericana, será este martes 21 de octubre, desde las 21:30 hrs en Chile , en el Estadio Banco Guayaquil.

El duelo será transmitido en vivo por televisión a través de a través del cableoperador DIRECT V, a través de su señal deportiva de TV, DSports (610/1610) y ESPN.

De forma online podrás disfrutarlo por su plataforma DGO , además de Amazon Prime, Disney + en sus planes Premium y Estándar.

A través de las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

