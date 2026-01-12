Pesar en el fútbol chileno y en Cobreloa. El club naranja informó el fallecimiento de Mario Soto Cisternas, hijo del ídolo loíno que lleva el mismo nombre y que por años defendió a la selección chilena.

Pese al terrible momento que vive a nivel familiar, el ex defensa mundialista de la Roja compartió palabras tras la partida de su hijo. En diálogo con RedGol, Mario Soto Benavides partió agradeciendo el apoyo de los hinchas naranjas.

“La gente ha sido extraordinaria, estamos viajando el miércoles a Calama. La gente ha mandado muchos saludos, estoy sintiendo el peso de la muerte”, dijo a este medio, siempre con el respeto total por su momento familiar.

Mario Soto recuerda a su hijo

Mario Soto habló con RedGol sobre el fallecimiento de su hijo, Mario Soto Cisternas. Con profunda pena por la partida de su joven hijo, el mundialista con Chile 1982 recordó sus últimos días.

“Él se sintió mal (su hijo), con colitis, dolor, eso en principio. Lo llevaron a la clínica y le dio un infarto, fue rápido”, reveló el ídolo de Cobreloa, tras la repentina partida familiar.

Mario Soto recordó la figura de su querido hijo apelando a “Marito” como una persona “joven, vital, tenía 50 y tantos. Era grande, potente, medía 1.98, se nos fue…”.

Cobreloa salió al paso de la noticia y también en sus redes sociales le mandó todo el apoyo a su ídolo. “Como club, enviamos mucha fuerza a don Mario Soto en este difícil momento. Un abrazo grande don Mario, y nuestras sentidas condolencias para usted y familia en este difícil momento”, expresó el club.

