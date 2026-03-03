¡Llegó el día! Esta semana arranca la Copa Conmebol Sudamericana 2026 y en esta primera jornada habrá chilenos en acción. Así es, porque desde la altura de Calama este martes seremos testigos del encuentro entre Cobresal y Audax Italiano por la primera ronda del certamen de plata de la Conmebol.

Gran encuentro a partido único, donde solamente uno de los dos cuadros nacionales asegurará participación internacional por el resto del primer semestre. ¿El otro? Quedará fuera y deberá conformarse solo con competiciones locales.

Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de esta increíble llave internacional.

¿A qué hora juega Cobresal vs. Audax Italiano por Copa Sudamericana?

El partido entre Cobresal y Audax Italiano por la fase preliminar de la Copa Sudamericana se juega este martes 3 de marzo desde las 21:30 horas de Chile en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

¿Dónde ver Cobresal vs. Audax por Copa Sudamericana?

A diferencia del encuentro de la U y Palestino, este partido entre Cobresal y Audax Italiano por Copa Sudamericana irá por TV a través de la señal de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

¡Ojo! Porque si prefieres ver la transmisión de manera online, también podrás seguir este encuentro vía streaming si estás suscrito al plan Premium de Disney+ Premium.

Entre Cobresal/Audax y Palestino/U. de Chile saldrán los dos chilenos que serán parte de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

¿Cómo llegan Cobresal y Audax Italiano para esta llave?

Con un presente bastante similar llegan Cobresal y Audax Italiano a este encuentro por la Copa Sudamericana, al menos en lo que respecta a su inicio en el fútbol chileno.

Al cierre de la 5° fecha, audinos y mineros acumulan dos triunfos, un empate y dos derrotas en el certamen, sumando 7 puntos y posicionándose en el 7° y 8° puesto de la tabla de posiciones, respectivamente.

Adicionalmente, ambos clubes vienen de sufrir una derrota en el torneo local. Cobresal, por ejemplo, no pudo ante La Serena, elenco que sumó su primer triunfo tras derrotarlos por 1-0 como visitante; mientras que Audax Italiano se vio sorprendido ante La Calera y cayó por un contundente 3-0.

Así, parecen ser dos fuerzas parejas las que se enfrentarán este martes en la Sudamericana, en un duelo que tiene pronóstico reservado.