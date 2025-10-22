La espera terminó. Este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional, Universidad de Chile volverá a jugar una semifinal de Copa Sudamericana después de 14 años, y lo hará ante un rival de alcurnia como es Lanús de Argentina.

Para este encuentro, el más importante en más de una década para el Romántico Viajero, el técnico Gustavo Álvarez logró dilucidar las dudas que tenía tanto en mediocampo como en ataque, para confirmar la formación titular que enfrentará al granate.

La definición de Álvarez en oncena titular de U de Chile

Respecto del equipo que jugó la revancha de la serie por cuartos de final ante Alianza Lima, última referencia internacional para los azules, el oriundo de Lomas de Zamora sólo realizará una modificación en su esquema, que va por el acompañante de Charles Aránguiz.

En esa zona, pese a tener en sus filas la experiencia copera de Marcelo Díaz, el técnico de la U dispuso del ingreso de Israel Poblete en lugar del uruguayo Sebastián Rodríguez, para un mediocampo que contempla el regreso de Matías Sepúlveda que se lesionó ante los peruanos.

Mientras que en el ataque, pese a las últimas actuaciones goleadoras del argentino Lucas Di Yorio, Álvarez volverá a confiar en la potencia y buena ubicación de Nicolás Guerra para acompañar a Lucas Assadi y Javier Altamirano.

¿Cuál será la formación ante Lanús?

Así las cosas, Universidad de Chile saltará a la cancha del Nacional con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda en mediocampo; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra en delantera.

¿Cuándo juegan los azules?

El Romático Viajero recibirá en el Estadio Nacional a Lanús, por la semifinal ida de Copa Sudamericana, a jugarse este jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas.