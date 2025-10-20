El Mundial Sub 20 Chile 2025 ya es historia. Luego de 22 días cargados de emociones con una definición brillante de Marruecos como campeón tras vencer a Argentina, llega el momento de los balances y los elogios por la organización del torneo.

Uno de los que quiso expresar sus felicitaciones al país por cómo se realizó la cita planetaria en suelo nacional fue la Conmebol, a través de su presidente Alejandro Domínguez, quien centró sus elogios en la figura de Pablo Milad, presidente de la ANFP.

El elogio de Conmebol a Chile por el Mundial Sub 20

El dirigente paraguayo, que fue uno de los invitados de honor a la definición del torneo en el Estadio Nacional, utilizó su cuenta en la red social X para agradecer, no sólo al cuestionado dirigente curicano, sino también a quienes dieron vida al certamen.

“¡Terminó una gran Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Sudamérica! Quiero felicitar al presidente Pablo Milad, al presidente Gianni Infantino y, especialmente, al pueblo chileno por la excelente organización del torneo”, expresó el timonel de la Conmebol.

En esa línea, Domínguez asegura que lo hecho por nuestro país “es un ejemplo más que demuestra que nuestro continente está preparado para los grandes eventos internacionales. ¡Sigamos Creyendo en Grande!”. Un posteo que incluyó imágenes de su breve paso por Chile.

Los números que dejó la cita planetaria

Según dio a conocer la FIFA en sus canales oficiales, más de 585 mil personas acudieron a los cuatro estadios en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca para ver los 52 juegos del torneo, con un promedio de 11 mil hinchas por encuentro.