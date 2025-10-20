Marruecos salvó el fútbol y se quedó con la final del Mundial Sub 20. El elenco africano superó por 2-0 a la selección de Argentina y logró conquistar el anhelado trofeo en Chile.

Con goles de Yassir Zabiri, el cuadro marroquí pegó más fuerte y logró el batacazo en el Estadio Nacional. Pero además de conseguir su primer título de la categoría, se llevó todo el cariño del pueblo chileno que lo hizo sentir local en la final.

Lo que también fue celebrado por el fútbol chileno. Es que en está ocasión Palestino reavivó la rivalidad con Argentina, por su fuerte vínculo con la selección de Marruecos. “Felicitamos a la Selección de Marruecos por la obtención de la Copa del Mundo Sub-20 2025, disputada en nuestro país”, publicaron en honor al triunfo del reciente domingo.

“Marruecos ha demostrado no solo un gran nivel deportivo, sino también un compromiso constante con el pueblo palestino. ¡Felicidades, Campeones!”, complementó el mensaje que superó las 87 mil visualizaciones.

El apoyo de Palestino a Marruecos

Incluso el apoyo del cuadro de La Cisterna se dejó ver en la previa a la final del Mundial Sub 20. Es que Palestino le hizo entrega su camiseta al DT Mohamed Ouabi con su respectivo dorsal en honor al pueblo de Palestina.

“El entrenador de la Selección Sub 20 de Marruecos, Mohamed Ouahbi, recibió nuestra camiseta. Además de su labor en el deporte, el entrenador también se destaca por su compromiso social, apoyando activamente a una fundación dedicada a los refugiados palestinos”, resaltó el equipo que milita en la Liga de Primera.

Por lo mismo destacaron su campaña en Chile y fueron el único club que los felicitó por el título en el Mundial Sub 20 ante Argentina.

