La selección de Argentina sufrió un durísimo traspié en el Mundial Sub 20. El elenco albiceleste llegó como máximo candidato al título, pero fue sorprendido por Marruecos que se quedó con el triunfo por 2-0 en el Estadio Nacional.

Partido que fue lapidario para el joven Ian Subiabre, que ingresó en el segundo tiempo para intentar cambiar la historia pero poco y nada pudo hacer. Es que el futbolista, de padre chileno, fue uno de los más pifiados en el recinto de Ñuñoa y hasta en Argentina lo hicieron pebre por su cometido.

Todo comenzó cuando el jugador de River Plate, que tiene una cláusula de salida de 100 millones de dólares, rechazó jugar por la Roja. Pese a ser convocado en su minuto por Hernán Caputto, se inclinó por la albiceleste.

Decisión que le permitió jugar el Mundial Sub 20 justamente en Chile. En un comienzo se hizo clave en el equipo de Diego Placente y hasta logró marcar dos goles. Pero con el paso del torneo fue cediendo terreno. A tal punto que en la final comenzó como suplente.

Tras el 2-0 en contra de Marruecos, el DT decidió mandarlo a la cancha en el 60’. Subiabre tuvo la chance de descontar cinco minutos más tarde, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

Las críticas contra Ian Subiabre

Luego cada vez que tocó el balón recibió pifias de los hinchas chilenos que no olvidaron su traición. Para peor en el 75’ se ganó una infantil amarilla por reclamos contra el equipo marroquí que estaba haciendo tiempo.

Pero lo peor estaba por venir. Es que tras el pitazo final, y el triunfo de Marruecos. Los hinchas argentinos se lanzaron con todo con Subiabre. A tal punto que hasta lo criticaron por el alto valor que le puso River Plate. “No apareció en todo el Mundial”, “Fue un asco” y “Subiabre no vale ni 300 patacones”, fueron parte de los comentarios que se dejaron ver.

Los comentarios contra Ian Subiabre

Aunque la realidad que es que Marcelo Gallardo sí lo tiene contemplado entre sus planes, y lo espera con los brazos abiertos para el cierre de temporada donde el “Millonario” está obligado a ganar el título en Argentina.

“Hicimos todo lo posible por revertir el marcador. Por eso apuramos algunos cambios para poder dar vuelta el partido. Lamentablemente no pudimos. Pero nos vamos orgullosos por el desempeño de nuestros jugadores”, recalcó por su parte Diego Placente en respaldo del cuestionado jugador.