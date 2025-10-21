Coquimbo Unido suma y sigue como puntero de la Liga de Primera. El “Barbón” ahora superó a Colo Colo y se acerca al anhelado sueño de sumar su primer título en el profesionalismo. Lo que podría darse este próximo fin de semana.

Es que si el clásico universitario termina en empate, necesitará sumar un triunfo ante O’Higgins para levantar la copa. De lo contrario, tendrá que esperar a la siguiente fecha ante La Calera.

ver también “ANFP reprogramó sin consultar”: duro mazazo a hinchas de Coquimbo que quieren gritar campeón ante O’Higgins

Una campaña que ha tenido rendimientos sobresalientes en este 2025. Bajo la dirección de Esteban González, el equipo ha destacado por sobre el resto. Pero el plantel cuenta con su gran figura y que tiene nombre y apellido: Matías Palavecino.

El formado en Rosario Central retornó este año al pirata y de inmediato marcó diferencias. El volante zurdo asumió el lugar que dejó Luciano Cabral y no desentonó. El argentino ha manejado los hilos y se alza como la gran figura de la Liga de Primera.

El nuevo apodo de Matías Palavecino

Lo que se confirmó en la última presentación ante Colo Colo donde Matías Palavecino fue determinante. A tal punto que llegó a sacar del partido a Arturo Vidal, quien se rindió ante su gran rendimiento. Incluso lo candidateó como posible refuerzo a los albos la próxima temporada.

ver también Fue campeón en la U de Chile, Colo Colo y elogia al equipo de Ortiz tras perder ante Coquimbo

“Se ve siempre que está muy concentrado y a la hora de hablar con él de verdad que me alegro, me alegro se ve que trabaja mucho y una persona que está siempre aprendiendo“, recalcó el King sobre Palavecino.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Rendimiento que además lo ha hecho merecedor de un nuevo apodo de parte de los hinchas y hasta colegas de profesión. Así se dejó ver en su cuenta de Instagram en comentarios de compañeros como Dylan Glaby que ahora lo reconocen como “Palasex” por su gran rendimiento en este año.

“Siga tirando magia”, “Una locura lo tuyo” y “No te vayas nunca del puerto”, fueron parte de los comentarios sobre el zurdo.

Publicidad

Publicidad