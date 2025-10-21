En un verdadero caos se ha transformado el partido en que Coquimbo podría coronarse monarca del fútbol chileno. Esto, porque aún no se puede timbrar el visto bueno para el horario y aforo del vital duelo ante O’Higgins.

Primero, el encuentro estaba programado para el sábado 25 de octubre, a las 20:00 horas en el Codelco El Teniente. Sin embargo, ante la opción de que los piratas puedan ser campeones, la ANFP metió mano.

Es que si U Católica iguala con U de Chile el domingo, Coquimbo podría ser monarca si vence al Capo. Por eso, en Quilín reprogramaron el partido en Rancagua para el domingo 26, a las 18:30 horas.

Delegación de O’Higgins frena a Coquimbo

A última hora, desde la Ciudad Histórica avisaron que la Delegación Presidencial de O’Higgins se pronunció sobre el cambio de día y hora del partido. Ahí, avisan que podría haber modificaciones para Coquimbo.

El polémico duelo de O’Higgins /Photosport

“La ANFP reprogramó el partido contra Coquimbo para el domingo, pero la autoridad regional no tiene información y no ha recibido ninguna petición. Si se juega domingo, se evaluará hacerlo sin público visitante”, avisó Nicolás Cortés, periodista de Radio Rancagua.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo con la información del citado medio, ahora el comunicador Javier Limardo aseguró que todo es incertidumbre. Al respecto, acusó que “en un nuevo papelón, la ANFP reprogramó sin consultar el partido”.

ver también Se prueban la corona: ¿Cuántos jugadores de Coquimbo supieron ser campeones?

“Delegación de la región no se da por enterada, pues es el local quien debe solicitar cambio y O’Higgins quiere jugar el sábado a las 20:00 horas”, cerró. Por ahora, la ANFP mantiene todo para el domingo, a las 18:30.