Este domingo, Coquimbo Unido podría coronarse campeón del fútbol chileno por primera vez si vence a O’Higgins y U de Chile iguala con la UC. Al respecto, Diego Rivarola reaccionó y sorprendió a todo el mundo.

Es que el argentino hincha y referente de los azules acostumbra por sus comentarios parcializados por su equipo. Sin embargo, esta vez se resignó a ser campeón en la Liga de Primera, ya que los piratas tienen todo para el título.

En un acalorado debate en ESPN Chile, Gokú olvidó el fanatismo bullanguero y llenó de elogios al equipo que está a un partido de ser monarca de la Liga de Primera. Eso, para sorpresa de todo el panel.

Rivarola y la resignación en U de Chile

Durante el programa ESPNF90 Chile, Diego Rivarola le envió un directo mensaje a Coquimbo y U de Chile en la lucha por ser campeón del torneo. Ahí, Gokú se sinceró sobre la ilusión del título azul.

Coquimbo ganó 1-0 en el duelo de la primera rueda /Photosport

“Por momentos brilla, por momentos no, pero lo tiene claro. (Coquimbo) es merecidamente campeón, no me da miedo decirlo porque será así”, dijo el ídolo del equipo bullanguero.

Publicidad

Publicidad

Ya resignado a un título de la Liga de Primera con la U, el rostro de ESPN Chile recalcó que el cuadro pirata “lo demostró todo el torneo, no es de grandes nombres, pero es un plantel que sabe lo que hace”.

ver también Se prueban la corona: ¿Cuántos jugadores de Coquimbo supieron ser campeones?

Coquimbo Unido jugará finalmente este domingo ante O’Higgins de Rancagua, a las 18:30, en duelo que estaba programado inicialmente para el sábado. La U visitará a U Católica ese mismo día, a las 12:30 en el Claro Arena.