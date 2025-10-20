Las matemáticas no mienten. Coquimbo Unido está actualmente a cinco puntos de coronarse campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia. Incluso, un par de resultados podrían hacerlo levantar el “Huemul de Plata” este fin de semana.

Un premio más que merecido para un plantel que no es el más caro ni el con más jerarquía en Liga de Primera, pero que su técnico Esteban González supo darle funcionamiento y los números lo demuestran, con su actual racha de 12 victorias consecutivas.

Si bien para Coquimbo y para muchos de los futbolistas aurinegros será un título inédito en sus carreras, hay un pequeño grupo de figuras, que se cuentan con las dos manos, que pueden decirle a sus compañeros “qué se siente ser campeón“. Incluso algunos con esta misma camiseta, en otra categoría.

¿Cuántos jugadores de Coquimbo supieron ser campeones?

Del actual plantel, tomando en cuenta su último 11 titular, quien lidera la lista es el arquero Diego Sánchez, campeón con Unión Española del Transición 2013 y Supercopa 2013. Se suma Juan Cornejo, con seis títulos en Universidad Católica entre 2019 y 2021.

También están aquellos que fueron campeones de Primera B con Coquimbo, como Sebastián Galani y Sebastián Cabrera en 2018, más el canterano Benjamín Chandía en 2021. A ellos se suma Cristián Zavala, el que más trofeos ganó.

Además de ganar el Ascenso con los “piratas” en 2018, el delantero supo ser campeón en Segunda División con Fernández Vial en 2020, además de ganar dos títulos nacionales y dos Supercopa con Colo Colo entre 2022 y 2024.

La lista de campeones del plantel pirata la completan el volante Alejandro Camargo, que ganó la Primera B Nacional con Sarmiento de Junín en el 2012, junto con Nahuel Donadell, quien festejó la Liga 2D con San Marcos de Arica el 2022.

¿Cuándo juegan los “piratas”?

En el duelo por la fecha 25 en Liga de Primera, que podría coronarlos como campeones, Coquimbo Unido visitará a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, este domingo 26 de octubre a las 18:30 horas.

