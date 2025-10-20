Si bien la fecha 25 en Liga de Primera tendrá como duelo más destacado el Clásico Universitario en el Claro Arena, el puntero Coquimbo Unido tiene opciones gigantescas de obtener con bastante antelación el primer título de su historia.

La actual diferencia de 14 entre el líder y su actual escolta Universidad Católica, que jugará este domingo ante Universidad de Chile, y a 15 del tercero que es O’Higgins, su próximo rival, hace que tarde o temprano, los “piratas” levanten el “Huemul de Plata”.

Pero esa espera puede hacerse más corta de lo que en Coquimbo esperan. Es que tienen la oportunidad de coronarse este fin de semana como campeones. Aunque dependen de dos resultados específicos, entre ellos, el del Clásico Universitario.

¿Por qué el Clásico Universitario le puede dar el título a Coquimbo?

Para que toda esta situación tenga sentido, lo primero que se debe dar es algo que, dada la actual racha de los aurinegros, puede cumplir como es ganar de visita a O’Higgins, el próximo sábado 25 en Rancagua. Si lo logran, el domingo deberán prestar atención.

A las 12:30 horas en el Claro Arena se vivirá la edición 201 del Clásico Universitario entre Católica y la U. Para que Coquimbo pueda coronarse campeón del fútbol chileno, este encuentro debe terminar en empate.

¿El motivo? Si ganan los “piratas” llegarían a los 62 puntos, mientras que la igualdad deja a Los Cruzados con 46 unidades, los celestes con 45 y los azules con 43. Y aunque el equipo de Gustavo Álvarez gane su duelo pendiente con Everton, no será suficiente.

¿Cuándo se juegan estos partidos?

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

O’Higgins vs. Coquimbo Unido / 20.00 horas / Estadio El Teniente de Rancagua

DOMINGO 26 DE OCTUBRE