Finalmente, se juega el Clásico Universitario. A pesar de los múltiples intentos de la Universidad de Chile por reprogramarlo por la cercanía con la llave de Lanús y las gestiones iniciadas por el presidente de la ANFP, Pablo Milad, la postergación del duelo entre la U y la UC no prosperó.

Además de la negativa de la UC, una de las razones principales de esta decisión, según informa Cooperativa Deportes, es la importante oposición de la emisora que transmite los partidos del fútbol nacional, la cadena TNT Sports.

De acuerdo a lo informado por el medio, el intento de negociación de Milad con TNT Sports fue rechazado de manera rauda por la estación televisiva, justamente en un momento complicado para el ente rector del fútbol chileno después del reciente acuerdo que firmaron ambas partes para regularizar las millonarias deudas que la propia ANFP poseía con la cadena deportiva, tras la suspensión de partidos durante los periodos del Estallido Social y la pandemia.

Tras este acuerdo se señala que la cadena televisiva quedó fortalecida y ahora tiene mucho peso a la hora de la programación de los partidos, incluso uno de los acuerdos a los que se llegó es que la ANFP ahora deberá trabajar un protocolo con criterios para la suspensión de encuentros y su respectiva reprogramación. Implicando incluso castigos económicos y deportivos a los equipos que no cumplan con los criterios establecidos.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

Finalmente, tras la negativa de suspender el duelo entre la Universidad de Chile y Universidad Católica, la nueva edición del Clásico Universitario se disputará el próximo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena , es decir, solo tres días después del partido que los azules animarán ante Lanús en el Estadio Nacional por la semifinal de Copa Sudamericana y cuatro días antes que la revancha en Argentina.

