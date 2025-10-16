Fernando Zampedri vive momentos de cierta incertidumbre en Universidad Católica pensando en el próximo año. El Toro debe renovar su contrato para seguir en el club, algo que él mismo se encargó de asegurar que va bien encaminado.

“Mi contrato con la UC es hasta diciembre, pero no creo que haya problema para continuar. Ojalá que me pueda retirar acá, que me pueda despedir de la gente vistiendo la camiseta de Católica. Yo creo que no va a haber problema para eso”, declaró el delantero a Minuto 90.

Pues bien, esto ha generado cierto debate en las huestes cruzadas. Es más, hay quienes derechamente están en contra de que el Toro siga haciendo goles en la precordillera.

El portazo que le dan a Zampedri en la UC

En ese grupo está Miguel Ángel Neira, quien en charla con el sitio BolaVip Chile aseguró que “Universidad Católica tiene que pensar en otro jugador para ese puesto, alguien más joven. Zampedri este año no ha sido el de años anteriores. Ha tenido un rendimiento muy por debajo de lo que uno estaba acostumbrado de él y no solo por goles”.

Fernando Zampedri lleva 13 goles en 25 partidos con Universidad Católica en este 2025. | Foto: Photosport.

“La UC es tan rata… puedo asegurar que oferta millonaria no le hicieron. Tendría que salir de la boca de ellos para creerle, de otra manera no”, agregó.

Para cerrar, Neira declaró que “al parecer en la UC no hay un 9 en las divisiones inferiores. Juan Francisco Rossel no está para ese puesto. Hay que traer a una figura joven de afuera, eso está claro”.

Los números de Fernando Zampedri en Universidad Católica

El delantero ha jugado convertido un total de 134 goles en 219 partidos con los cruzados. A nivel de títulos ha ganado dos Campeonatos Nacionales (2020 y 2021) y dos Supercopa (2020 y 2021).