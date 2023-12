Para Huachipato, la alegría ya vino. Y tal como sus jugadores e hinchas aprovecharon la definición de viernes para festejar hasta tarde el título, hubo quienes desde una distancia más prudente se hicieron partícipes de la felicidad de la gente chorera.

Varias figuras de la galaxia futbolera criolla se sumaron a las palabras de felicitaciones a los jugadores y el cuerpo técnico del equipo de la usina, utilizando los micrófonos de RedGol para dar su opinión respecto a la tercera estrella bajada por los del sur.

Miguel Ángel Neira, Jaime Vera y Jorge Garcés fueron parte del análisis de la resolución del campeonato, destacando el merecimiento de Huachipato en la obtención del título.

“No me sorprendió…”

Jaime Vera no ha tenido la chance de dirigir ni a Cobresal, ni a Huachipato. Esto lo hace mirar con más distancia la definición por el título, destacando, sin embargo, el logro de los de la usina.

“No me sorprendió lo de Huachipato, jugó todo el año bien. Lo que me sorprendió fue que Cobresal no pudiese. Una lástima por ellos”, señaló el ex DT de Deportes Antofagasta, Iquique y Curicó, entre otros.

“Fue un justo campeón Huachipato. Qué pena lo de Cobresal, que hizo un gran campeonato. Pero, bueno, al final es por los puntos más que por el merecimiento”, remató un empático Pillo Vera.

“Lo comparo con el Huachipato 74′”

Miguel Ángel Neira está fuertemente ligado a Huachipato. Ex jugador de la usina, el también ex seleccionado nacional siente un amor inmenso por Talcahuano, su club y su gente.

“Estoy feliz por la conquista de esta nueva estrella. Ganó el mejor”, advirtió el ex jugador, añadiendo que este equipo le recuerda mucho a aquel con el cual el elenco del acero bajó su primera estrella y del cual tuvo el privilegio de participar.

“Lo comparo mucho con el equipo de nosotros, cuando salimos campeones. Jugaban de memoria y sin grandes nombres. Nada que ver con el equipo del 2012, que no me gustaba cómo jugaba”, resaltó Neira, quien además dijo sentirse mal por Cobresal.

“Cobresal fue una decepción terrible. No entiendo el rendimiento final, no entiendo los cambios”, señaló.

“Lo lamento por Gustavo”

Jorge Garcés es otro de los con largo recorrido en el fútbol nacional que, no obstante, nunca ha tenido el privilegio de dirigir ni a Huachipato, ni a Cobresal. Pese a eso, su trayectoria lo valida como un referente a la hora de hablar del balompié chileno.

“Huachipato fue el equipo más regular, se mantuvo. Al final, el que tiene más puntos es el justo campeón. Supieron darle regularidad a su rendimiento y tenían claro desde un principio a lo que jugaban. Por el contrario, Cobresal tuvo un final de torneo lejos de lo que venía mostrando”, analizó el Peineta, quien parecía más triste por los Mineros que contento por los Acereros.

“La interrupción del fútbol fue complicada para Cobresal. Yo hablaba con gente del fútbol y nos preguntábamos, ‘¿con quién juegan amistosos en ese tiempo?’. Es un equipo que claramente se desgastó mucho y la derrota con Colo Colo terminó haciéndose sentir”, resaltó Garcés, quien sintió tristeza por su amigo, al mando del equipo minero.

“Lo lamento por Gustavo. Me siento muy cercano a él. Hemos estado en contacto todo el Campeonato, dialogando. Además, lo siento mucho por la gente de El Salvador, por el sacrificio que conlleva vivir allá y trabajar en la minería”, cerró el Peineta.

¿Cómo quedó el palmarés de Huachipato?

Luego de convertirse en campeones del Campeonato Nacional 2023, Huachipato cosechó tres títulos de Primera División: 1974, Clausura 2012 y 2023. Además del triplete del Huemul de Plata, también tienen un título de Primera B (1966) y dos Copas de la Segunda División (1979 y 1983).

¿Crees que Cobresal debería haber ganado el título? ¿Crees que Cobresal debería haber ganado el título? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Qué viene para Cobresal?

Luego de perder el Campeonato Nacional 2023, Cobresal se quedó en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 56 puntos. Los mineros clasificaron directamente a la Copa Libertadores 2024, por lo que entrarán desde fase de grupos. Aún no conocen su camino, ya que el 19 de diciembre será el sorteo de la etapa preliminar del torneo.