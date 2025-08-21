El Real Betis se encuentra en una situación complicada mientras se preparan para cerrar el mercado de pases, luego de que el equipo llegó a un acuerdo con Javi López, sin embargo, su llegada al club que dirige Manuel Pellegrini pende de una importante salida.

Se espera que el jugador de ascendencia chilena Ricardo Rodríguez, quien arribó al equipo español el 2024, sea el que deje el equipo. Sin embargo, el defensa actualmente atraviesa una encrucijada: partir en busca de más minutos en otro lugar o mantenerse bajo la dirección del técnico y luchar por consolidar su espacio en la oncena titular.

Por su parte, el club necesita liberar espacio en el lateral izquierdo tras la llegada de Junior Firpo y la marcha de Romain Perraud, además de la situación de López.

El club que va detrás de Ricardo Rodríguez

El Sion de la liga Suiza ha confirmado que mantiene conversaciones con el Real Betis desde hace dos meses para quedarse con el servicio del jugador al igual que el Como de la Serie A.

Pero esta situación no sería tan sencilla, ya que Rodríguez tiene contrato hasta junio de 2026.

El jugador de 33 años quiere estar en la convocatoria de la selección Suiza para el mundial próximo, por lo que salir sería una buena opción para tener más protagonistas. De concretarse, su salida liberaría 2,5 millones de euros brutos.

Publicidad

Publicidad

ver también Betis contrata a una joven promesa para complacer a medias a Manuel Pellegrini

Ricardo Rodríguez pudo jugar con la Roja

Es hijo de padre español y madre chilena, pero nació en Zúrich Suiza, en ese país dio sus primeros pasos en el fútbol debutando con el FC Zúrich en 2010, con ese país ha debutado tres mundiales 2014, 2018 y 2022. Aunque también barajó la opción de sumarse a la Selección chilena.

Rodríguez tiene triple nacionalidad, pero se decidió por los suecos. En 2015, en conversación con La Tercera, habló de los motivos de su decisión.

“Yo quería jugar por una selección, porque sabía que me iba a ayudar para cambiar de equipo, para dar un salto en mi carrera. Pudo ser Chile. Yo quería jugar por Chile, pero solo vino Suiza y por eso los elegí. Chile no vino. Nunca un técnico de Chile me llamó para que jugara por la Selección”, explicó en aquella oportunidad.

Publicidad