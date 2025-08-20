Colo Colo deberá enfrentar a Palestino por la Fecha 21 del Campeonato Nacional, duelo que será clave para los albos que tienen la oportunidad de despegar del noveno puesto con 27 puntos, situación que actualmente lo deja fuera de clasificar a competencias internacionales.

Por su parte, los árabes llegan con un mejor presente en el cuarto lugar de la tabla con 35 unidades, disputando los primeros puestos de la Liga de Primera 2025.

Estos son los jueces designados para Colo Colo vs. Palestino

Ad portas del esperado partido entre El Cacique y el Tricolor, la ANFP confirmó quiénes serán los árbitros encargados de dirigir a Colo Colo vs. Palestino y el juez principal será Héctor Jona.

Quien estará acompañado por Gabriel Ureta como asistente 1, Felipe Jara como asistente 2 y Rodrigo Farías como cuarto árbitro. En el VAR estará Juan Sepúlveda, con Eric Pizarro como su asistente.

Recordemos que la última vez que Héctor Jona dirigió un partido del Cacique fue el 13 de octubre, frente a Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano. En esa ocasión, Colo Colo ganó 2-1, triunfo que fue clave para la estrella 34.

ver también Programación Fecha 21 Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Palestino?

Colo Colo vs. Palestino juegan este viernes 22 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la Fecha 21 del Campeonato Nacional.

Publicidad