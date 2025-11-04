Los árbitros tienen en alerta al fútbol chileno, una vez que decidieron paralizar sus entrenamientos, algo que miraban con atención en Universidad de Chile para el partido de este miércoles ante Everton en el estadio Santa Laura.

Con la alarma encendida, fue la radio ADN la que asegura que, pese a la movilización de los hombres de negro, que llama a la tranquilidad, al menos, con el partido de la U.

“El equipo de los árbitros, liderado por Gastón Philippe, sí se presentará en el Santa Laura, con lo que el encuentro podrá desarrollarse con normalidad”, explican.

“Sin embargo, al interior del sindicato arbitral no descartan que pueda haber inconvenientes en los partidos de la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025″, por lo que dejan la alerta sobre la mesa.

¿Qué pasó con los árbitros del fútbol chileno?

Fue el mismo medio citado que explica la situación de los árbitros en el fútbol chileno, que, incluso, podían frenar la fecha del fin de semana de la Liga de Primera 2025 si es que no hay soluciones.

“El sindicato referil apuntó a los líos prácticos al momento de trabajar en el complejo José Sulantay, pues no fueron incluidos para que sus vehículos pudieran ser estacionados al interior del recinto“, explican.

“Dicha situación se suma a otros problemas que han sido calificados como malos tratos por parte de la ANFP“, profundizan.