Campeonato Nacional

¿Qué canal que transmite U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera 2025?

Azules y Ruleteros jugarán el partido pendiente por la Fecha 21 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

U. de Chile tendrá el partido pendiente por la Fecha 21 del Campeonato Nacional.
Universidad de Chile jugará hoy el partido que tienen pendiente contra Everton de Viña del Mar, por la Fecha 21 del Campeonato Nacional, para quedar al día en el torneo local.

Recordemos que los azules no lograron sobreponerse y Huachipato se quedó con la victoria por 1-0, dejando a los universitarios cada vez más lejos de la posibilidad de alcanzar el cupo Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver hoy U. de Chile vs. Everton EN VIVO y ONLINE?

Universidad de Chile vs. Everton juegan este miércoles 5 de noviembre, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la Fecha 21 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Probable formación U. de Chile vs. Everton

U. de Chile formaría con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio.

Tabla de posiciones Liga de primera 2025

